Сума вражає: скільки Ліверпуль заробив завдяки проведенню Євробачення-2023

Після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022, музикальне шоу повинно було відбутися в країні-переможниці. Втім, через повномасштабне вторгнення Росії, це було зробити неможливо.

Тож, захід пройшов у Ліверпулі, адже саме представник Великої Британії Сем Сміт посів друге місце у фіналі конкурсу. Днями стало відомо, як проведення музикальної події вплинуло на економіку Ліверпуля.

До теми Україна поїде на Євробачення-2024: хто став продюсером Нацвідбору і як зміняться правила

Доходи міста за час проведення Євробачення зросли

Загалом різні заходи, пов'язані з конкурсом, тривали 10 днів. За цей час у місто завітало близько 306 тисяч людей, які не були мешканцями Ліверпуля. Крім того, ще близько 250 тисяч містян відвідували різні атракції. Зокрема, ресторани, бари, магазини тощо.

175 000 номерів у готелях у центрі міста було продано у травні

250 тисяч людей відвідало фан-зону Eurovillage протягом 10 днів

326 тисяч відвідувачів було на 24 подіях фестивалю

50 000 осіб завітали на освітні та громадські програми

З 9 до 13 травня Євробачення принесло в місцеву економіку виняткову суму в 55 мільйонів фунтів (приблизно 66 мільйонів доларів). Водночас витрати на проведення конкурсу склали 4 мільйони фунтів стерлінгів, 2 мільйони з яких виділила спільна адміністрація міста.

Що цікаво, 96% людей після цього рекомендували відвідати Ліверпуль.

Євробачення-2024: що вже відомо

Завдяки перемозі представниці Швеції Loreen пісенний конкурс відбудеться навесні наступного року у місті Мальме. Відомо, що це буде втретє. Вперше це сталося у 1992 році, а вдруге – 2013.

Дати проведення конкурсу:

перший півфінал пройде 7 травня,

другий півфінал – 9 травня,

грандіозний фінал відбудеться 11 травня.

Україна також братиме участь в конкурсі. Музичним продюсером Нацвідбору став Дмитро Шуров, який відомий під псевдонімом Pianoboy.

Днями вже навіть завершилося приймання заявок на Нацвідбір. Втім, поки не відомо, хто з українських артистів взяв участь у Нацвідборі-2024. Лонгліст фіналістів оголосять у листопаді.