Євробачення-2023 не проведуть в Україні: ймовірно, у Великій Британії

Конкурс Євробаченння-2023 не проводитимуть в Україні з питань безпеки. Натомість така можливість буде у Великої Британії: організатори ведуть перемовини з BBC.

Через російське вторгнення в Україну організатори Євробачення відмовились від традиції проводити конкурс у країні, що перемогла. Тому у 2023 році музикантів, скоріш за все, прийме Сполучене Королівство.

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Де пройде Євробачення-2023

Організатори міжнародного пісенного конкурсу обговорили зі спеціалістами можливості проводити Євробачення в Україні. Враховуючи питання безпеки та обставини, вони вирішили змінити правила.

"Пісенний конкурс Євробачення – одна з найскладніших телевізійних постановок у світі, над якою працюють тисячі людей, які відвідують подію та 12 місяців на підготовку. Після об'єктивного аналізу Референтна група, керівна рада з глибоким жалем прийшла до висновку, що з огляду на поточні обставини, гарантії безпеки та оперативні, необхідні телерадіостанції для проведення, організації та виробництва пісенного конкурсу Євробачення відповідно до правил, не можуть бути виконані", – повідомляють на офіційному сайті.

EBU хотів би подякувати за щиру співпрацю та відданість дослідженню всіх сценаріїв протягом тижнів після перемоги Kalush Orchestra 14 травня в Турині та розділити сум і розчарування, що конкурс наступного року не відбудеться в Україні, – додають організатори.

Європейська мовна спілка наголосила, що підтримує Україну з початку великої війни та робитиме це надалі. Спілка співпрацюватиме з BBC й займеться організацією конкурсу.

"Ми прагнемо, щоб перемога України знайшла відображення у шоу наступного року. Це буде для нас пріоритетом у наших дискусіях з можливими організаторами", – підкреслили в EBU.

Що відомо про Євробачення-2023

Цього року на Євробаченні переміг український гурт Kalush Orchestra. Відповідно, в Україні розпочали дискусії стосовно того, чи може конкурс у 2023 пройти в країні-переможниці.

На початку червня міністр Ткаченко повідомив, що отримав опитувальник з питань організації конкурсу. Згодом представник Кабміну оголосив, що підготовка почалась – було створено Організаційний комітет та затверджено його склад.

Ще через кілька днів стало відомо, що в Україні розглядають різні локації для проведення конкурсу. Ймовірно, після цього й було вирішено не організовувати Євробачення тут.