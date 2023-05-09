Переможниця за версією букмекерів підкорила сцену Євробачення-2023: як виступила Лорін зі Швеції
Сцену Євробачення-2023 підкорила представниця Швеції, співачка Лорін. Вона є фавориткою букмекерів: зірці пророкують перемогу на шоу.
Цього року на представницю Швеції ставлять найбільші ставки. Співачка Лорін вже вдруге виступатиме на Євробаченні: її перша поява на Євробаченні у 2012 році увінчалась перемогою.
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Лорін підкорила сцену Євробачення
39-річна представниця Швеції виступила на головній сцені Ліверпуля з піснею Tattoo. Вона презентувала незвичний номер. Співачка виконувала композицію між двома світловими екранами, поки сцена наповнювалась димом.
Конкурсну пісню Tattoo Лорін писала з п'ятьма музикантами. До речі, двоє з них працювали над її першим переможним хітом Euphoria. Композиція розповідає про кохання з енергією, силою та глибиною. Це похмурий танцювальний поп-трек про те, що не час прощатися. У мелодії помітні мотиви Близького Сходу.
Євробачення 2023 перший півфінал – Лорін – Tattoo: дивіться відео онлайн
Лорін з конкурсною піснею є першою у списку фаворитів букмекерів. Їй пророкують місце у фіналі та навіть близько 44% шансів на перемогу.
Що відомо про перший півфінал Євробачення
- Сьогодні на сцені Євробачення-2023 у Ліверпулі виступлять представники 15 країн. Це Норвегія, Мальта, Сербія, Латвія, Португалія, Ірландія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Азербайджан, Чехія, Нідерланди, Фінляндія.
- Серед них є чимало фаворитів букмекерів, що перебувають на перших місцях: зокрема, це представниця Швеції Loreen, артист з Фінляндії та співачка з Норвегії.
- До великого фіналу з 15 учасників увійдуть тільки 10 осіб. Фінал відбудеться у суботу, 13 травня.