Переможниця за версією букмекерів підкорила сцену Євробачення-2023: як виступила Лорін зі Швеції

Сцену Євробачення-2023 підкорила представниця Швеції, співачка Лорін. Вона є фавориткою букмекерів: зірці пророкують перемогу на шоу.

Цього року на представницю Швеції ставлять найбільші ставки. Співачка Лорін вже вдруге виступатиме на Євробаченні: її перша поява на Євробаченні у 2012 році увінчалась перемогою.

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Лорін підкорила сцену Євробачення

39-річна представниця Швеції виступила на головній сцені Ліверпуля з піснею Tattoo. Вона презентувала незвичний номер. Співачка виконувала композицію між двома світловими екранами, поки сцена наповнювалась димом.

Конкурсну пісню Tattoo Лорін писала з п'ятьма музикантами. До речі, двоє з них працювали над її першим переможним хітом Euphoria. Композиція розповідає про кохання з енергією, силою та глибиною. Це похмурий танцювальний поп-трек про те, що не час прощатися. У мелодії помітні мотиви Близького Сходу.

Євробачення 2023 перший півфінал – Лорін – Tattoo: дивіться відео онлайн

Лорін з конкурсною піснею є першою у списку фаворитів букмекерів. Їй пророкують місце у фіналі та навіть близько 44% шансів на перемогу.

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