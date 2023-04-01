Тімур Мірошниченко зізнався, чи образився, що його не взяли ведучим Євробачення-2023
У травні на Євробачення-2023 від України поїде не тільки гурт TVORCHI, а й Тімур Мірошниченко. Його обрали коментатором, а не ведучим головної сцени. Чи не образився на це шоумен, дізнавайтеся в нашому ексклюзиві.
Поряд з британськими ведучими на головній сцені Євробачення-2023 з'явиться фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна. Тімур Мірошниченко полетить у Ліверпуль, щоб провести церемонію відкриття і стати спеціальним кореспондентом. Шоумен аж ніяк не вважає, що його обділили, навіть навпаки – пишається своєю місією.
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Тімур Мірошниченко про Євробачення-2023
Я вже 18 років в сім'ї Євробачення і насправді сам факт, що саме ти причетний знову і знову – це вже величезне досягнення. У мене два тижні, протягом яких буду в Ліверпулі, буде багато роботи. Я ж не тільки коментуватиму, а й буду спеціальним кореспондентом Євробачення,
– зізнався нам Тімур Мірошниченко.
Тімур Мірошниченко з Юлією Саніною / Фото з інстаграму ведучого
За словами ведучого, він активно готується до Ліверпуля, адже щодня по декілька годин спілкується з британськими колегами з тих чи інших питань. На нього нібито звалився величезний обсяг роботи, а якби був ведучим головної сцени – то просто "вийшов би на сцену, сказав все, що треба, і все".
"Нещодавно мені надіслали графік роботи протягом цих двох тижнів в Ліверпулі, і я розумію, що там відсутній час на відпочинок і сон. Але це нормально, це Євробачення. Я все одно буду представлений в усіх шоу, не лише в тих, які будуть транслюватися в прямому ефірі. І на діджитальних платформах, і на церемонії відкриття. Роботи буде дуже багато", – похвалився шоумен.Повне інтерв'ю з Тімуром Мірошниченком читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
- Нагадаємо, раніше через ведучих Євробачення-2023 обурювався Володимир Остапчук. Йому було шкода, що з України "лише одна наша зіронька" Юлія Саніна: "Так поставте ведучим Тимура Мірошниченка й дайте можливість світу знати, що український гурт виборов перемогу".
- Сама ж Юлія Саніна ділилася, що на телевізійні кастинги в Лондоні разом з нею літали й інші українські артисти, але ведучими їх не взяли. Їй нібито заборонено розсекречувати їхні імена, це "велика таємниця".