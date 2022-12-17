TVORCHI перемогли в Нацвідборі на Євробачення: як на це реагують в мережі
Джерело:Суспільне Євробачення
17 грудня українці разом з журі вирішили, що до Великої Британії поїдуть TVORCHI. Як на це рішення реагують в мережі та бурхливі обговорення українців читайте в нашому матеріалі.
17 грудня відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023, який вперше в історії пройшов в укритті. Переможцем став гурт TVORCHI з піснею про боротьбу та силу Heart of Steel.
Важливо TVORCHI перемогли у Нацвідборі на Євробачення-2023
Гурт TVORCHI отримав 9 балів від журі Національного відбору – Тараса Тополі, Джамали та Юлії Саніної. Тоді як глядачі віддали найбільшу кількість голосів саме колективу – завдяки цьому вони здобули перемогу.
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Як реагують на перемогу в мережі
Українці емоційно обговорюють представників України на Євробаченні-2023, які поїдуть до Великої Британії. Як і зазвичай, глядачі мають різні думки щодо переможця та його конкурсної пісні. Одні вітають колектив з перемогою і підтримують їх:
- "Найкращі! Успіху в Ліверпулі. Це виходить, що? Україна знову переможе?", – поділилась Злата Огнєвіч;
- "Вітаю, хлопці! Ви гідно представите нашу країну";
- "Пожежа";
- "Нарешті";
- "Стильно, круто, сучасно. Вітаю";
- "Достойно представлять Україну";
- "Молодці! Вони перемогли на стилі, шикарному саунді і продуманій постановці. Не спекулюючи на темі війни. Ще трішки б попрацювати над приспівом, і це буде справжня бомба";
- "Найкращий вокал, як на мене";
Інші ж не надто радіють перемозі TVORCHI. Критикують англійську мову пісні та розповідають, що мали іншого фаворита:
- "Група класна, але пісня не дуже сподобалась. Думала, що переможе KRUTЬ";
- "Чому не державною? В чому тоді сенс виступати Україні, якщо пісня не українською мовою";
- "Плачу, Jerry топ, KRUTЬ топ";
- "Дякувати богу, що ми вже у фіналі. А то б й не вишли";
- "Я засмучений";
- "Сміхота";
- "Нічого особливого".
Є й ті, які дотримуються нейтральної позиції: "Люди не змінились: спочатку поносили Джамалу, потім зуби скалили від радості, що перемогла, потім поносили Kalush, тепер поносять TVORCHI. Всім артистам протипоказано читати коментарі, аби не вляпатись в г*вно від співвітчизників".