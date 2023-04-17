Сердючка, Kalush і ще три українські артисти заспівають у фіналі Євробачення: "Це буде розрив"

Велика Британія пообіцяла провести Євробачення-2023 під знаком України і дотримала слова. На сцені в Ліверпулі співатимуть не тільки TVORCHI, а й багато наших артистів. Так, фінал відкриють переможці Kalush Orchestra.

Раніше оголосили, що українські зірки – Юлія Саніна, Alyosha, Марія Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька – виступлять у півфіналах Євробачення-2023. Тепер стало відомо, що наші артисти долучаться й до гранд-фіналу. Разом з Kalush Orchestra 13 травня в Ліверпулі прозвучать Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A.

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Сердючка, Kalush, Джамала, Тіна Кароль і Go_A виступлять у фіналі Євробачення-2023

В анонсі йдеться, що артисти виконають свої конкурсні пісні в новому аранжуванні у поєднанні з класичними британськими хітами.

Режисер та креативний директор Євробачення-2023 від України Герман Нєнов розкрив, що Kalush Orchestra покаже автентичний і дуже сучасний перформанс в опенінг акті – "Голоси нового покоління". Тоді як Джамала, Тіна Кароль, Go_A та Вєрка Сердючка вийдуть на сцену під час Параду прапорів. Їхній номер буде "симбіозом британської та української музики".

Ці артисти продемонструють, що Україна завжди показувала неймовірний результат в абсолютно різних жанрах. Це буде дуже символічний парад прапорів, враховуючи 20-ту річницю з початку участі України у Євробаченні,

– похвалився Герман Нєнов в інстаграмі.

Артисти, які виступлять у фіналі Євробачення-2023 / Фото з інстаграму

Джамала та Тіна Кароль уже відреагували на участь у фіналі пісенного конкурсу, а в коментарях написали: