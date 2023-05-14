Злата Огнєвіч на Євробаченні-2023 оголосила бали від України: кого оцінили найвище
13 травня в Ліверпулі відгримів фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023, яке цього року проводили у Великій Британії від імені України. Переможця обирали глядачі та національне журі кожної з країн-учасниць. Представники яких країн отримали бали від українців – дізнавайтеся далі.
Під час прямого ефіру організатори підрахували мільйони голосів. Цього року на Євробаченні було нововведення – голосувати можна було з будь-якої точки світу. Як проголосували українці – розповідаємо далі.
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За кого голосувало національне журі від України на Євробаченні-2023
У 2023 році речницею від України на Євробаченні була Злата Огнєвіч. Саме вона оголосила бали від національного журі, до складу якого входили: співачка та композиторка Світлана Тарабарова, заслужена артистка України Тоня Матвієнко, соліст гурту "СКАЙ" Олег Собчук, композитор і піаніст Євген Хмара, співак та учасник гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко.Нагадаємо, що після тогорічного скандалу з балами від України на Євробаченні нацжурі обирали українці з допомогою голосування в застосунку Дія.
Отож, результати голосування журі в Україні такі:
- Швеція – 12 балів
- Литва – 10 балів
- Австралія – 8 балів
- Чехія – 7 балів
- Польща – 6 балів
- Естонія – 5 балів
- Велика Британія – 4 бали
- Словенія – 3 бали
- Італія – 2 бали
- Ізраїль – 1 бал
Результати голосування журі від України / Скриншот з відео
Зазначимо, що з території України не можна було голосувати за гурт TVORCHI, однак українці могли підтримати представника будь-якої іншої країни. Наприкінці ефіру коментатор Тімур Мірошниченко, який був присутній у Ліверпулі, оголосив, що українські глядачі віддали 12 балів Польщі. Її представляла 23-річна Blanka з запальним треком Solo. Вона посіла 19 місце, отримавши 93 бали.