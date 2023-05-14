Зал вибухнув оплесками: Мей Мюллер з Британії фантастично виступила у фіналі Євробачення-2023

Співачка Мей Мюллер представила Велику Британію на Євробаченні-2023 зі своїм треком I Wrote A Song. 25-річна співачка зачарувала публіку та змусила весь зал аплодувати стоячи.

Зазначимо, що фінал Євробачення-2023 відгримів у Ліверпулі. Вже розпочалося голосування і за кілька митей ми дізнаємося ім'я переможця, передає 24 Канал.

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Мей Мюллер вийшла на сцену Євробачення-2023 останньою, під номером 26. Дівчина була вся в чорному, проте її команда танцівників мали чорний низ та рожеві кофтинки з сіточки.

Британка мала шалену енергетику на сцені і своїм виступом змусила весь зал вибухнути оплесками.

Мей Мюллер – I Wrote A Song: дивіться виступ на Євробаченні-2023

Її пісня I Wrote A Song розповідає про зраду чоловіка і те, як жінка переживає розрив стосунків.

Переклад пісні Мей Мюллер – I Wrote A Song:

Коли ти сказав, що йдеш.

Щоб зайнятися своїм психічним здоров'ям,

Ти не згадав про зраду.

Ти притримав це при собі.

Я так розлютилася, що збиралася

Облаяти тебе біля твоєї хати,

Щоб усі бачили.

Хотіла розбити твій Мерс, розповісти всім твоїм друзям

Як ти був жорстокий зі мною.

Натомість я написала пісню

Як ти мене образив.

Я могла б поплакати вдома

І провести ніч на самоті.

Натомість я написала пісню.

Тепер я почуваюся набагато краще.

Я і мої дівчатка гуляємо,

І ми всі співаємо разом:

Натомість я написала пісню.

Натомість я написала пісню.

Я зберегла спокій та самовладання,

Моя мама пишалася б мною.

Я була готова до вироку, малюку.

Натомість я все записала.

Зазначимо, що 25-річна Мей Мюллер із Лондона. Дівчина пише музику у жанрі поп уже 17 років. Співачка має платинові сингли та номінації на MTV, EMA та VMA. Цього року в неї вийде дебютний альбом.