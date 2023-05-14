Зал вибухнув оплесками: Мей Мюллер з Британії фантастично виступила у фіналі Євробачення-2023
Співачка Мей Мюллер представила Велику Британію на Євробаченні-2023 зі своїм треком I Wrote A Song. 25-річна співачка зачарувала публіку та змусила весь зал аплодувати стоячи.
Зазначимо, що фінал Євробачення-2023 відгримів у Ліверпулі. Вже розпочалося голосування і за кілька митей ми дізнаємося ім'я переможця, передає 24 Канал.
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Мей Мюллер вийшла на сцену Євробачення-2023 останньою, під номером 26. Дівчина була вся в чорному, проте її команда танцівників мали чорний низ та рожеві кофтинки з сіточки.
Британка мала шалену енергетику на сцені і своїм виступом змусила весь зал вибухнути оплесками.
Мей Мюллер – I Wrote A Song: дивіться виступ на Євробаченні-2023
Її пісня I Wrote A Song розповідає про зраду чоловіка і те, як жінка переживає розрив стосунків.
Переклад пісні Мей Мюллер – I Wrote A Song:
Коли ти сказав, що йдеш.
Щоб зайнятися своїм психічним здоров'ям,
Ти не згадав про зраду.
Ти притримав це при собі.
Я так розлютилася, що збиралася
Облаяти тебе біля твоєї хати,
Щоб усі бачили.
Хотіла розбити твій Мерс, розповісти всім твоїм друзям
Як ти був жорстокий зі мною.
Натомість я написала пісню
Як ти мене образив.
Я могла б поплакати вдома
І провести ніч на самоті.
Натомість я написала пісню.
Тепер я почуваюся набагато краще.
Я і мої дівчатка гуляємо,
І ми всі співаємо разом:
Натомість я написала пісню.
Натомість я написала пісню.
Я зберегла спокій та самовладання,
Моя мама пишалася б мною.
Я була готова до вироку, малюку.
Натомість я все записала.
Зазначимо, що 25-річна Мей Мюллер із Лондона. Дівчина пише музику у жанрі поп уже 17 років. Співачка має платинові сингли та номінації на MTV, EMA та VMA. Цього року в неї вийде дебютний альбом.