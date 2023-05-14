Отметим, что финал Евровидения-2023 отгремел в Ливерпуле. Уже началось голосование и через несколько мгновений мы узнаем имя победителя. 24 Канал.
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Мэй Мюллер вышла на сцену Евровидения-2023 последней, под номером 26. Девушка была вся в черном, однако у ее команды танцовщиков был черный низ и розовые кофточки из сеточки.
У британки была бешеная энергетика на сцене и своим выступлением заставила весь зал взорваться аплодисментами.
Мэй Мюллер – I Wrote A Song: смотрите выступление на Евровидении-2023
Ее песня I Wrote A Song рассказывает об измене мужчины и о том, как женщина переживает разрыв отношений.
Перевод песни Мэй Мюллер – I Wrote A Song:
Когда ты сказал, что уходишь.
Чтобы заняться своим психическим здоровьем,
Ты не упомянул об измене.
Ты придержал это при себе.
Я так разозлилась, что собиралась
Обругать тебя возле твоего дома,
Чтобы все видели.
Хотела разбить твой Мерс, рассказать всем твоим друзьям
Как ты был жесток со мной.
Вместо этого я написала песню
Как ты меня обидел.
Я могла бы поплакать дома
И провести ночь в одиночестве.
Вместо этого я написала песню.
Теперь я чувствую себя гораздо лучше.
Я и мои девочки гуляем,
И мы все поем вместе:
Вместо этого я написала песню.
Вместо этого я написала песню.
Я сохранила спокойствие и самообладание,
Моя мама гордилась бы мной.
Я была готова к приговору, малыш.
Вместо этого я все записала.
Отметим, что 25-летняя Мэй Мюллер из Лондона. Девушка пишет музыку в жанре поп уже 17 лет. У певицы есть платиновые синглы и номинации на MTV, EMA и VMA. В этом году у нее выйдет дебютный альбом.