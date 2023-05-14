Отметим, что финал Евровидения-2023 отгремел в Ливерпуле. Уже началось голосование и через несколько мгновений мы узнаем имя победителя. 24 Канал.

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Мэй Мюллер вышла на сцену Евровидения-2023 последней, под номером 26. Девушка была вся в черном, однако у ее команды танцовщиков был черный низ и розовые кофточки из сеточки.

У британки была бешеная энергетика на сцене и своим выступлением заставила весь зал взорваться аплодисментами.

Мэй Мюллер – I Wrote A Song: смотрите выступление на Евровидении-2023

Ее песня I Wrote A Song рассказывает об измене мужчины и о том, как женщина переживает разрыв отношений.

Перевод песни Мэй Мюллер – I Wrote A Song:

Когда ты сказал, что уходишь.

Чтобы заняться своим психическим здоровьем,

Ты не упомянул об измене.

Ты придержал это при себе.

Я так разозлилась, что собиралась

Обругать тебя возле твоего дома,

Чтобы все видели.

Хотела разбить твой Мерс, рассказать всем твоим друзьям

Как ты был жесток со мной.

Вместо этого я написала песню

Как ты меня обидел.

Я могла бы поплакать дома

И провести ночь в одиночестве.

Вместо этого я написала песню.

Теперь я чувствую себя гораздо лучше.

Я и мои девочки гуляем,

И мы все поем вместе:

Вместо этого я написала песню.

Вместо этого я написала песню.

Я сохранила спокойствие и самообладание,

Моя мама гордилась бы мной.

Я была готова к приговору, малыш.

Вместо этого я все записала.

Отметим, что 25-летняя Мэй Мюллер из Лондона. Девушка пишет музыку в жанре поп уже 17 лет. У певицы есть платиновые синглы и номинации на MTV, EMA и VMA. В этом году у нее выйдет дебютный альбом.