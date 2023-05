Польща, Словенія й інші викликали фурор на Євробаченні-2023: виступи учасників другого півфіналу

У четвер, 11 травня, представники 16 країн запалили сцену Євробачення-2023 в Ліверпулі. Музиканти приголомшили не лише бездоганним виконанням, а й ефектними постановками.

У Великій Британії продовжується Євробачення-2023 від імені України. 9 травня відгримів перший півфінал, де стали відомі імена 10 учасників, які виступлять у гранд-фіналі. Ще 16 учасників продовжили боротьбу за перемогу у другому півфіналі.

11 травня в Ліверпулі показали яскраві та ліричні виступи. Зокрема на сцену вийшла представниця друзів України – Польщі – Blanka з піснею Solo. Її номер, а також перформанси від інших артистів – дивіться далі.

Відео виступів всіх учасників другого півфіналу

Євробачення-2023 другий півфінал – Данія – Reiley – Breaking My Heart: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Вірменія – Brunette – Future Lover: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On): дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Естонія – Alika – Bridges: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Бельгія – Gustaph – Because Of You: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Ісландія – Diljá – Power: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Греція – Victor Vernicos – What They Say: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Польща – Blanka – Solo: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Словенія – Joker Out – Carpe Diem: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Грузія – Iru – Echo: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Литва – Monika Linkyte – Stay: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023 другий півфінал – Австралія: Voyager – Promise: дивіться відео онлайн

