Польша, Словения и другие произвели фурор на Евровидении-2023: выступления участников второго полуфинала

В четверг, 11 мая, представители 16 стран зажгли сцену Евровидения-2023 в Ливерпуле. Музыканты ошеломили не только безупречным исполнением, но и эффектными постановками.

В Великобритании продолжается Евровидение-2023 от имени Украины. 9 мая отгремел первый полуфинал, где стали известны имена 10 участников, выступающих в гранд-финале. Еще 16 участников продолжили борьбу за победу во втором полуфинале.

К теме Смотрим Евровидение-2023 вместе: онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

11 мая в Ливерпуле показали яркие и лирические выступления. В частности, на сцену вышла представительница друзей Украины – Польши – Blanka с песней Solo. Ее номер, а также перформансы от других артистов – смотрите дальше.

Видео выступлений всех участников второго полуфинала

Евровидение-2023 второй полуфинал – Дания – Reiley – Breaking My Heart: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Армения – Brunette – Future Lover: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On): смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Эстония – Alika – Bridges: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Бельгия – Gustaph – Because Of You: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Исландия – Diljá – Power: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Греция – Victor Vernicos – What They Say: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Польша – Blanka – Solo: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Словения – Joker Out – Carpe Diem: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Грузия – Iru – Echo: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Литва – Monika Linkyte – Stay: смотрите видео онлайн

Евровидение-2023 второй полуфинал – Австралия: Voyager – Promise: смотрите видео онлайн

