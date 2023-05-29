У інтерв’ю Заставний зазначив, що підготовка до Євробачення напруженою. Нагадаємо, що на конкурсі журі низько оцінили номер TVORCHI, тоді як глядачі допомогли вирватися в десятку.

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Як Британія прийняла TVORCHI

У Ліверпулі до українців ставилися по-різному. За словами Заставного, Британія тепло прийняла наш гурт, тоді як європейці виявилися не такими привітними.

Нас дуже круто прийняла Британія. Ми відчували колосальну підтримку з їх боку. Склалося враження, що британці знають все про Україну, відразу розуміли, хто представляє нашу країну, з якою піснею і навіть під яким номером,

– заявив Петро.

Продюсер висловив вдячність Британії за допомогу з підготовкою та проведенням у себе Євробачення, а також допомогу Україні у війні.

Гурт TVORCHI бойкотували в Європі

Заставний також прокоментував бойкот з боку європейських фанатів Євробачення. На його думку, до TVORCHI було упереджене ставлення через перемогу України у минулорічному конкурсі.

Цікаво, що Заставний підмітив, що єврофани вважають, нібито перше місце Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" отримали незаслужено.

До нас було відверто негативне ставлення від єврофанів. Нам довелось відчути на собі упереджене ставлення через ситуацію з перемогою на конкурсі минулого року… Нас демонстративно ставили на останні місця в різних голосуваннях, бували випадки бойкоту і єврофанами на промо-концертах, і міжнародними ЗМІ в деяких країнах,

– заявив продюсер.

Водночас Петро Заставний наголошує, що він та сам гурт залишилися задоволені результатом. За його словами, головною метою була не перемога, а гідне представлення нашої країни на міжнародній арені.

"Також було важливо якнайбільше розказувати ЗМІ та іншим учасникам про те, що в Україні досі йде війна, яка зараз тут ситуація та якої допомоги ми потребуємо для пришвидшення нашої перемоги", – додав він.

Важливо! Гурт "Творчі", до якого входять Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні, виступили з піснею Heart of steel. Цей трек натхненний подіями на "Азовсталі" й народився навесні 2022 року.

Нагадаємо, що перед самим виступом TVORCHI на конкурсі в Україні оголосили повітряну тривогу, а невдовзі стало відомо, що російські окупанти обстріляли рідне місто учасників – Тернопіль. Артисти під час прямого ефіру з'явилися в кадрі з табличкою, на якій було написано назву міста.