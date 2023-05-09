Євробачення-2023 вже на екранах: онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу
9 травня в британському Ліверпулі стартує Євробачення-2023. Хоч цього року конкурс проводять у Великій Британії, але від імені України, тому на сцені ми зможемо побачити багатьох українських зірок. Онлайн-трансляцію першої частини музичного змагання дивіться далі.
У Ліверпулі завершилися останні підготування до головного пісенного конкурсу року. Українці до останнього сподівалися, що зможуть прийняти Євробачення-2023 вдома, однак через безпекові заходи його довелося перенести до Великої Британії, яка на Євробаченні-2022 посіла друге місце.
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Однак організатори доклали максимум зусиль для того, щоб свято відбулося від імені України. Вже 9 травня о 22:00 за київським часом у прямому ефірі з Ліверпулю ми побачимо виступи 15 учасників. Прямий ефір можна переглянути на таких платформах: офіційний фейсбук-акаунт Євробачення, сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, додаток Дія.
Євробачення-2023: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу
9 травня за місця у великому фіналі змагатимуться представники 15 країн. Вони вийдуть на наймасштабнішу сцену Європи та виконають хіти, які вже встигли полюбити слухачі. Постановник пояснив, що концепцією цьогорічного дизайну сцени є "об'єднання, святкування та спільнота". Він намагався передати схожість Великої Британії та України.
Порядок виступів учасників першого півфіналу Євробачення-2023
- Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
- Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвія: Sudden Lights – Aijā
- Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
- Ірландія: Wild Youth – We Are One
- Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
- Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
- Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Швеція: Loreen – Tattoo
- Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
- Чехія: Vesna – My Sister's Crown
- Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha