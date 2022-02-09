Де і коли дивитись фінал Національного відбору на Євробачення-2022

Вже 12 лютого українські глядачі дізнаються, хто з наших виконавців поїде на Євробачення-2022, адже цього дня відбуватиметься фінал Національного відбору! Його можна переглядати на усіх платформах Суспільного.

За право представити Україну у престижному пісенному конкурсі Євробачення-2022, що пройде у Турині, боротимуться 8 виконавців. Транслюватимуть прямий ефір на всіх платформах Суспільного о 18:30. Пряма трансляція буде також буде доступною на сайті Showbiz 24.

До слова Євробачення-2022: що відомо про вісьмох фіналістів Нацвідбору

Де та коли дивитись Нацвідбір Євробачення-2022

Усі платформи Суспільного транслюватимуть Національний відбір.

Телебачення:

телеканал UA: ПЕРШИЙ.

Діджитал:

фейсбук-сторінки Суспільне Євробачення та UA: Перший,

ютуб-канал Суспільне Євробачення,

сайт eurovision.ua,

мобільний застосунок suspilne.tv.

Слухати:

Радіо Промінь.



Де дивитись Нацвідбір / Фото з інстаграму Суспільного

Як відомо, 8 фіналістів обрали з 284 заявки на участь у конкурсі. Цьогоріч організатори відмовились від двох півфіналів й проведуть лише фінал, у якому глядачі дізнаються, хто представлятиме Україну на шоу.

За цю особливу можливість боротимуться такі виконавці:

Cloudless

Barleben

Michael Soul

Our Atlantic

Alina Pash

Kalush Orchestra

ROXOLANA

WELLBOY



