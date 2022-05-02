Євробачення-2022: Катерина Павленко оголосить бали журі від України в фіналі

2 травня 2022 , 12:40
Читать новость на русском

Джерело:

Суспільне

Вже 10 травня в Турині стартує пісенний конкурс Євробачення-2022. Стало відомо, що речницею від України буде солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка разом з колективом минулого року принесла нам 5 місце.

Цього року Україну представлятиме Kalush Orchestra, однак Катерина Павленко також приєднається до конкурсу. Зазначимо, зараз артистка перебуває за кордоном і виступає на концертах у підтримку України. 

Важливо Kalush Orchestra на сцені Євробачення: перші кадри з репетицій гурту в Турині

Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного Євробачення. Пам'ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що у мене є можливість зробити когось іще щасливішим,
– сказала Катерина.

Павленко на всю Європу оголосить бали, які поставить національне журі під час голосування в Україні.

Євробачення-2022: головне

  • Цього року пісенний конкурс відбудеться в італійському Турині, участь візьмуть 40 країн.
  • Через війну Росії цього року заборонили брати участь в конкурсі. 
  • Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий – 12 травня, а фінал – 14 травня.
  • Представники України гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступлять у першому півфіналі під номером 6. 
  • Колектив вже поїхав у Турин, де зараз відбуваються репетиції півфіналів. 

До теми Технічні збої та виступ представників України: як минув перший день репетицій Євробачення 2022

Автор: Христина Кобак