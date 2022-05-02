Євробачення-2022: Катерина Павленко оголосить бали журі від України в фіналі

Вже 10 травня в Турині стартує пісенний конкурс Євробачення-2022. Стало відомо, що речницею від України буде солістка гурту Go_A Катерина Павленко, яка разом з колективом минулого року принесла нам 5 місце.

Цього року Україну представлятиме Kalush Orchestra, однак Катерина Павленко також приєднається до конкурсу. Зазначимо, зараз артистка перебуває за кордоном і виступає на концертах у підтримку України.

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Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного Євробачення. Пам'ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що у мене є можливість зробити когось іще щасливішим,

– сказала Катерина.

Павленко на всю Європу оголосить бали, які поставить національне журі під час голосування в Україні.

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Цього року пісенний конкурс відбудеться в італійському Турині, участь візьмуть 40 країн.

Через війну Росії цього року заборонили брати участь в конкурсі.

Перший півфінал відбудеться 10 травня, другий – 12 травня, а фінал – 14 травня.

Представники України гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виступлять у першому півфіналі під номером 6.

Колектив вже поїхав у Турин, де зараз відбуваються репетиції півфіналів.

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