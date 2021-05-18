Євробачення-2021: порядок виступів конкурсантів у шоу

18 травня 2021 , 11:23
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Джерело:

24 канал

Нідерландський Роттердам цієї весни став чи не цілим центром музичного світу. Адже, 18 травня тут пролунали перші ноти композицій й відбулись перші яскраві виходи учасників Євробачення-2021. Який порядок виступів конкурсантів Євробачення-2021 у шоу – дізнавайтесь далі.

За правилами пісенного конкурсу Євробачення-2021, перед визначенням переможця шоу організатори проводять два півфінали. У 2021 році їх запланували на 18 та 20 травня, фінал же відбудеться 22 травня, у суботу.

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На офіційній сторінці Євробачення-2021 вже представлені усі конкурсанти вокального конкурсу, їхні пісні, а також порядок їх виходів і виступів. Редакція Showbiz 24 пропонує вам згадати, під яким номером слід очікувати ваших фаворитів.

Перший півфінал Євробачення-2021: порядок виступів

Жеребкування для розподілу країн між двома півфіналами Євробачення провели у Роттердамі ще у січні 2020 року, але через коронавірус конкурс перенесли. Проте організатори вирішили, що результати цього жеребкування все ж будуть чинними й залишили їх на Євробачення-2021. У першому півфінали випало виступати таким країнам, як:

  1. Литва
  2. Словенія
  3. Росія
  4. Швеція
  5. Австралія
  6. Північна Македонія
  7. Ірландія
  8. Кіпр
  9. Норвегія
  10. Хорватія
  11. Бельгія
  12. Ізраїль
  13. Румунія
  14. Азербайджан
  15. Україна
  16. Мальта

У першому півфіналі жителі України зможуть голосувати за всіх учасників, окрім українських представників.


Порядок виступів на Євробаченні-2021 / Фото з офіційного сайту Євробачення

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Другий півфінал Євробачення-2021: порядок виступів

У другому півфіналі, який відбудеться 20 травня, виступлять 17 країн-учасниць. 

  1. Сан-Марино
  2. Естонія
  3. Чеська Республіка
  4. Греція
  5. Австрія
  6. Польща
  7. Молдова
  8. Ісландія
  9. Сербія
  10. Грузія
  11. Албанія
  12. Португалія
  13. Болгарія
  14. Фінляндія
  15. Латвія
  16. Швейцарія
  17. Данія


Порядок виступів на Євробаченні-2021 / Фото з офіційного сайту Євробачення

Фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Окрім переможців двох півфіналів, за головний кубок позмагаються представники країн-засновників – Італії, Великої Британія, Іспанії, Німеччини та Франції. 

Також Нідерланди автоматично пройдуть у фінал шоу через перемогу Дункана Лоуренса на Євробаченні-2019. Порядок виступів організатори визначають шляхом жеребкування напередодні фіналу. 

Автор: Андріана Будиш