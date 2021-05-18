Євробачення-2021: порядок виступів конкурсантів у шоу

Нідерландський Роттердам цієї весни став чи не цілим центром музичного світу. Адже, 18 травня тут пролунали перші ноти композицій й відбулись перші яскраві виходи учасників Євробачення-2021. Який порядок виступів конкурсантів Євробачення-2021 у шоу – дізнавайтесь далі.
За правилами пісенного конкурсу Євробачення-2021, перед визначенням переможця шоу організатори проводять два півфінали. У 2021 році їх запланували на 18 та 20 травня, фінал же відбудеться 22 травня, у суботу.
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На офіційній сторінці Євробачення-2021 вже представлені усі конкурсанти вокального конкурсу, їхні пісні, а також порядок їх виходів і виступів. Редакція Showbiz 24 пропонує вам згадати, під яким номером слід очікувати ваших фаворитів.
Перший півфінал Євробачення-2021: порядок виступів
Жеребкування для розподілу країн між двома півфіналами Євробачення провели у Роттердамі ще у січні 2020 року, але через коронавірус конкурс перенесли. Проте організатори вирішили, що результати цього жеребкування все ж будуть чинними й залишили їх на Євробачення-2021. У першому півфінали випало виступати таким країнам, як:
- Литва
- Словенія
- Росія
- Швеція
- Австралія
- Північна Македонія
- Ірландія
- Кіпр
- Норвегія
- Хорватія
- Бельгія
- Ізраїль
- Румунія
- Азербайджан
- Україна
- Мальта
У першому півфіналі жителі України зможуть голосувати за всіх учасників, окрім українських представників.
Порядок виступів на Євробаченні-2021 / Фото з офіційного сайту Євробачення
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Другий півфінал Євробачення-2021: порядок виступів
У другому півфіналі, який відбудеться 20 травня, виступлять 17 країн-учасниць.
- Сан-Марино
- Естонія
- Чеська Республіка
- Греція
- Австрія
- Польща
- Молдова
- Ісландія
- Сербія
- Грузія
- Албанія
- Португалія
- Болгарія
- Фінляндія
- Латвія
- Швейцарія
- Данія
Порядок виступів на Євробаченні-2021 / Фото з офіційного сайту Євробачення
Фінал Євробачення-2021 відбудеться 22 травня. Окрім переможців двох півфіналів, за головний кубок позмагаються представники країн-засновників – Італії, Великої Британія, Іспанії, Німеччини та Франції.
Також Нідерланди автоматично пройдуть у фінал шоу через перемогу Дункана Лоуренса на Євробаченні-2019. Порядок виступів організатори визначають шляхом жеребкування напередодні фіналу.