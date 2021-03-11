Чому Євробачення-2021 може дискваліфікувати Білорусь

Представляти Білорусь на Євробаченні-2021 мав гурт "Галасы ЗМеста", який підтримує режим Лукашенка. Проте організатори не допустили російськомовну пісню колективу "Я научу тебе" до конкурсу, адже композиція має політичний підтекст. Тепер Білорусь можуть дискваліфікувати.

Європейська спілка радіомовлення і телебачення заявила, що гурт "Галасы ЗМеста" не зможе представляти країну на Євробаченні-2021 з піснею "Я научу тебе". Організатори повідомили, що зміст пісні ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу, а реакція публіки на неї може підірвати репутацію EBU.

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"У рамках незмінної процедури для всіх пісень, що подаються для участі у конкурсі Євробачення, EBU ретельно вивчив білоруську пісню "Я навчу тебе" від "Галасы ЗМеста", щоб переконатися, що вона відповідає правилам конкурсу. Було зроблено висновок, що пісня ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу. Ми звернулись до телекомпанії BTRC, яка відповідає за вступ Білорусі на Євробаченні, щоб повідомити їм, що пісня в теперішній формі не може брати участь у конкурсі", – йдеться в заяві EBU.

Організатори Євробачення-2021 запропонували Білорусі змінити текст пісні або обрати іншу композицію, яка буде відповідати правилам конкурсу. Якщо гурт "Галасы ЗМеста" відмовиться виконувати ці умови, то країну дискваліфікують. Варто додати, що кліп колективу було видалено з офіційного ютуб-каналу Євробачення.

Зазначимо, що гурт "Галасы ЗМеста" підтримує режим Олександра Лукашенка, а у своїх піснях висміює переможницю президентських виборів Світлану Тихановську та протести. Білоруси не приховували свого обурення в соціальних мережах та наголошували, що музиканти – не гідні представляти країну на європейському конкурсі через політичні погляди.