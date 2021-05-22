Мільйони глядачів у різних куточках світу нетерпляче чекають на оголошення переможця Євробачення-2021. Першими на сцену конкурсу у фіналі вийшли неповторні ведучі, які додають шоу родзинки.

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Ведучі Євробачення-2021 у фіналі

Ведучими найочікуванішого заходу Європи стали найуспішніші представники нідерландського шоу-бізнесу:

Едсілія Ромблі – співачка, дворазова учасниця Євробачення;

Шанталь Янзен – нідерландська акторка й телеведуча;

Ян Сміт – один із найпопулярніших співаків Нідерландів;

Ніккі де Ягер – трансгендерна жінка, візажистка й блогерка.

Едсілія Ромблі

Для фіналу пісенного конкурсу співачка обрала вишукану асиметричну сукню блакитного кольору зі спокусливим декольте. Едсілія поєднала вбрання зі світлими босоніжками на високих підборах. Візажисти акуратно вклали її коротке волосся й довершили ніжний аутфіт красивим макіяжем.

Шанталь Янзен

Акторка постала на сцені Євробачення-2021 у вишуканій довгій сукні золотистого кольору з декольте та спокусливим вирізом на нозі. Особливого шарму додавало неординарне оздоблення зліва. Серед взуття образ Шанталь доповнювали туфлі-човники на підборах. Довге біляве волосся було вкладено в неймовірно красиві локони, а на обличчі сяяв бездоганний макіяж.

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Ян Сміт

Єдиний чоловік серед ведучих Євробачення-2021 у фіналі постав перед камерами в total black образі, що виглядав дуже елегантно та ефектно.

Ніккі де Ягер

Блогерка вийшла на сцену у вечірній сукні фіолетового кольору з блискучим оздобленням в зоні декольте та чорних босоніжках. Волосся Ніккі вклала в голлівудські локони та забрала назад, а на обличчі зробила яскравий макіяж у тонах сукні.



Образи ведучих у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images



Образи ведучих у фіналі Євробачення-2021 / Фото Getty Images