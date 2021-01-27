Євробачення-2021: конкурсну пісню гурту Gо-A обере журі

Гурт Gо-A представить Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2021. Нову пісню музикантам обиратиме журі. Колектив повинен подати на розгляд кілька музичних композицій.

Джерело: НСТУ

Попри те, що гурт Gо-A на Національному відборі на Євробачення-2020 переміг з піснею SOLOVEY, згідно з правилами конкурсу, артисти повинні написати нові конкурсні сингли.

До теми Гурт Go_A поділився, коли слід чекати нову пісню на Євробачення-2021

Так, музикантам необхідно подати на розгляд журі щонайменше дві пісні. Натомість максимальна кількість треків необмежена. Для кожної пісні Gо-A надасть фонограму, назву, текст та описову інформацію про ідею композиції.

До складу журі, яке обиратиме кращу з запропонованих пісень, ввійдуть три авторитетні фахівці у сфері музики та два представники "Суспільного". Судді оцінюватимуть оригінальність ідеї, композицію і драматургічну якість, актуальність теми та потенціал для шоу. Максимальний бал кожного з членів журі за один критерій – 5.

Гурт Gо-A має представити пісні до 29 січня 2021 року. Публіка почує офіційну конкурсну пісню, з якою колектив виступить на Євробаченні-2021, лише 10 березня.

Що відомо про Євробачення-2021

Пісенний конкурс Євробачення-2021 організатори обіцяють провести в травні в Роттердамі навіть попри пандемію коронавірусу. Перший півфінал пройде 18 травня, другий півфінал – 20 травня, а фінал – 22 травня. Гурт Gо-A виступить в першому півфіналі, що відбудеться 18 травня 2021 року.

Якщо артисти не зможуть приїхати з-за кордону через введені карантинні обмеження, на конкурсі покажуть записи виступів зірок, які заздалегідь проведуть в їхні рідних країнах.