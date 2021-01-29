Джамала і Євген Філатов обиратимуть пісню Go_A на Євробачення-2021

Українські виконавці Джамала та соліст гурту The Maneken обиратимуть пісню гурту Go_A для конкурсу Євробачення-2021 в Нідерландах. Згідно з правилами, гурт повинен презентувати не менше двох пісень на вибір.

Джерело: UA: Суспільне

Окрім Джамали та Філатова, в експертне журі увійшли інші представники української музичної індустрії: Руслан Квінта, Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін.

До слова Гурт Go_A поділився, коли слід чекати нову пісню на Євробачення-2021

Хто обиратиме пісню на Євробачення-2021

Український суспільний телерадіомовник 29 січня оголосив склад журі, який вперше у незвичному для конкурсу форматі обиратиме пісню гурту Go_A. Оскільки міжнародний конкурс у Роттердамі минулого року скасували через пандемію коронавірусу, то всі представники від країн автоматично потрапили у "змагання" 2021 року. Втім, вони повинні змінити пісню, тому композицію Solovey українці почути на Євробаченні не зможуть.

Думаю, що Go_A дуже непросто підготувати декілька пісень на вибір для журі, тому що зараз відбувається величезний пресинг на творчу команду через сподівання принаймні повторити успіх тогорічної пісні, яка перемогла у Нацвідборі на Євробачення-2020. Від них очікують пісні на кшталт попередньої або навіть кращої, щоб було більше шансів на гідне місце на Євробаченні. Я сподіваюся, що з матеріалу, який буде представлений, ми оберемо таку пісню,

– розповів член правління Суспільного мовлення Ярослав Лодигін.

Згідно з новими правилами, усі представники країн повинні презентувати власним представникам Євробачення кілька пісень на вибір – не менше двох. Кожен член журі оцінюватиме композиції за шкалою від 1 до 5. Бали від кожного члена журі сумуватимуться і таким чином утвориться загальний рейтинг пісень. Композиція, яка набере найбільшу кількість балів за результатом оцінювання журі, стане переможницею відбору. У тому випадку, якщо дві або більше пісень отримають однакову кількість балів, то пісню оберуть шляхом голосування кваліфікованою більшістю голосів (понад 50% від складу журі). При цьому кожен член журі може голосувати за пісню лише один раз.

Результати голосування обіцяють оприлюднити до 10 березня.