Євробачення-2021: Джамала прокоментувала перемогу Італії та 5 місце України на конкурсі

Хоча Євробачення-2021 вже відбулося, проте обговорення навколо нього не вщухають досі. Джамала поспілкувалася з ведучою Катею Осадчою й поділилася своїми враженнями від конкурсу, який переглядала вдома.

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Джамала про Євробачення-2021

Артистка наголосила, що Італія та Україна безумовно отримали справедливі місця у таблиці фіналістів. Джамала зізналася, що спершу не звернула уваги на представників Італії. Однак згодом зрозуміла, що гурт Måneskin отримав заслужену перемогу.

В італійця є шалений фактор залучення. Він дивиться в камеру й каже до глядача: "Дивися мене до кінця!". І немає шансу не додивитися. Це абсолютна перемога,

– поділилася Джа.

Виконавиця висловилася й про фінальний результат України на пісенному конкурсі: "Мені здається, що Go_A чесно та справедливо посіли 5 місце".

Джамала про Євробачення-2021: дивіться відео онлайн

Додамо, після перемоги на Євробаченні-2021 соліст колективу Måneskin Даміано Давид неодноразово зазначав, що саме представники України йому сподобалися найбільше. Måneskin за лаштунками конкурсу навіть спробували заспівати українську композицію SHUM.