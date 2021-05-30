Хотя Евровидение-2021 уже состоялось, однако обсуждения вокруг него не утихают до сих пор. Джамала пообщалась с ведущей Катей Осадчей и поделилась своими впечатлениями от конкурса, который просматривала дома.

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Джамала о Евровидении-2021

Артистка подчеркнула, что Италия и Украина безусловно получили справедливые места в таблице финалистов. Джамала призналась, что сначала не обратила внимания на представителей Италии. Однако впоследствии поняла, что группа Måneskin получил заслуженную победу.

У итальянца есть безумный фактор привлечения. Он смотрит в камеру и говорит зрителю: "Смотри меня до конца!". И нет шанса не досмотреть. Это абсолютная победа,

– поделилась Джа.

Исполнительница высказалась и о финальном результате Украины на песенном конкурсе: "Мне кажется, что Go_A честно и справедливо заняли 5 место".

Джамала о Евровидении-2021: смотрите видео онлайн



Добавим, после победы на Евровидении-2021 солист коллектива Måneskin Дамиано Давид неоднократно отмечал, что именно представители Украины ему понравились больше всего. Måneskin за кулисами конкурса даже попытались спеть украинскую композицию SHUM.