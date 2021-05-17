Євробачення-2021: де і коли дивитись пісенний конкурс

До початку міжнародного пісенного конкурсу лишилось зовсім трохи. Організатори роблять "останні штрихи", аби Євробачення-2021 пройшло якнайкраще. Учасники шоу інтенсивно проводять репетиції, щоб змогти гідно вийти на сцену і підкорити виступом примхливого глядача.

Євробачення-2021 є надзвичайно очікуваною подією. Перенесення конкурсу минулого року дуже засмутило і прихильників проєкту, і його конкурсантів. З того часу міжнародне пісенне шоу змінило певні правила участі, змінились і учасники деяких країн. Та, тепер, коли практично всі негаразди позаду й підготування до престижного Євробачення майже завершені, можна розслабитись і лиш чекати цієї неймовірно яскравої події.

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Де і коли дивитись Євробачення-2021

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде у мальовничому місті Роттердамі, що у Нідерландах. Після тріумфу Дункана Лоуренса з піснею Arcade у 2019 році, ця країна отримала честь бути господаркою Євробачення-2021. До слова, Нідерланди прийматимуть конкурс вп'яте, адже востаннє це сталося 1980 року.



Де дивитись Євробачення-2021 / Фото офіційний сайт Євробачення

Перший півфінал Євробачення відбудеться 18 травня, у вівторок, а другий – 20 травня, у четвер. Такий довгоочікуваний фінал пошановувачам шоу покажуть 22 травня, у суботу.

Подивитися трансляцію конкурсу Євробачення-2021 в Україні можна буде на двох телеканалах – СТБ та UA: Перший. Трансляція першого півфіналу розпочнеться у вівторок, 18 травня о 22:00.

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Ведучими заходу обрали найяскравіших та найуспішніших представників нідерландського шоу-бізнесу. Ними стали: ведуча Шанталь Янзен, дворазова учасниця Євробачення Едсілія Ромблі та шоумен Ян Сміт.

Порядок виступів конкурсантів Євробачення-2021

Згідно з порядком виступів, який раніше оголосили на офіційному сайті Євробачення, у першому півфіналі виступлять такі країни:

Литва Словенія Росія Швеція Австралія Північна Македонія Ірландія Кіпр Норвегія Хорватія Бельгія Ізраїль Румунія Азербайджан Україна Мальта

Представник України – гурт Go_A виступить з піснею SHUM під номером 15.



Порядок виступів на Євробаченні-2021 / Фото офіційний сайт Євробачення



Порядок виступів на Євробаченні-2021 / Фото офіційний сайт Євробачення

У другому півфіналі на сцені Євробачення виступить 17 країн-учасниць: Сан-Марино, Естонія, Чеська Республіка, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія. У фінал потраплять 26 країн – по 10 з кожного півфіналу та 6 країн-засновниць конкурсу.