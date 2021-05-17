Євробачення-2021: де і коли дивитись пісенний конкурс

17 травня 2021 , 11:47
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Джерело:

24 канал

До початку міжнародного пісенного конкурсу лишилось зовсім трохи. Організатори роблять "останні штрихи", аби Євробачення-2021 пройшло якнайкраще. Учасники шоу інтенсивно проводять репетиції, щоб змогти гідно вийти на сцену і підкорити виступом примхливого глядача.

Євробачення-2021 є надзвичайно очікуваною подією. Перенесення конкурсу минулого року дуже засмутило і прихильників проєкту, і його конкурсантів. З того часу міжнародне пісенне шоу змінило певні правила участі, змінились і учасники деяких країн. Та, тепер, коли практично всі негаразди позаду й підготування до престижного Євробачення майже завершені, можна розслабитись і лиш чекати цієї неймовірно яскравої події.

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Де і коли дивитись Євробачення-2021

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде у мальовничому місті Роттердамі, що у Нідерландах. Після тріумфу Дункана Лоуренса з піснею Arcade у 2019 році, ця країна отримала честь бути господаркою Євробачення-2021. До слова, Нідерланди прийматимуть конкурс вп'яте, адже востаннє це сталося 1980 року.


Де дивитись Євробачення-2021 / Фото офіційний сайт Євробачення

Перший півфінал Євробачення відбудеться 18 травня, у вівторок, а другий – 20 травня, у четвер. Такий довгоочікуваний фінал пошановувачам шоу покажуть 22 травня, у суботу.

Подивитися трансляцію конкурсу Євробачення-2021 в Україні можна буде на двох телеканалах – СТБ та UA: Перший. Трансляція першого півфіналу розпочнеться у вівторок, 18 травня о 22:00.

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Ведучими заходу обрали найяскравіших та найуспішніших представників нідерландського шоу-бізнесу. Ними стали: ведуча Шанталь Янзен, дворазова учасниця Євробачення Едсілія Ромблі та шоумен Ян Сміт. 

Порядок виступів конкурсантів Євробачення-2021

Згідно з порядком виступів, який раніше оголосили на офіційному сайті Євробачення, у першому півфіналі виступлять такі країни:

  1. Литва
  2. Словенія
  3. Росія
  4. Швеція
  5. Австралія
  6. Північна Македонія
  7. Ірландія
  8. Кіпр
  9. Норвегія
  10. Хорватія
  11. Бельгія
  12. Ізраїль
  13. Румунія
  14. Азербайджан
  15. Україна
  16. Мальта

Представник України – гурт Go_A виступить з піснею SHUM під номером 15.


Порядок виступів на Євробаченні-2021 / Фото офіційний сайт Євробачення


Порядок виступів на Євробаченні-2021 / Фото офіційний сайт Євробачення

У другому півфіналі на сцені Євробачення виступить 17 країн-учасниць: Сан-Марино, Естонія, Чеська Республіка, Греція, Австрія, Польща, Молдова, Ісландія, Сербія, Грузія, Албанія, Португалія, Болгарія, Фінляндія, Латвія, Швейцарія, Данія. У фінал потраплять 26 країн – по 10 з кожного півфіналу та 6 країн-засновниць конкурсу.

Автор: Андріана Будиш