Євро-2020: найкрасивіші футболісти збірної Чехії

В рамках Євро-2020 відбудеться футбольний поєдинок збірної Чехії зі збірною Хорватії. Поки гравці команд готуються до важливого матчу, редакція Showbiz 24 пропонує переглянути найгарячіші фото футболістів, які на полі представлятимуть Чехію.
Євро-2020 в розпалі. В п'ятницю, 18 червня, футболі фанати спостерігатимуть за грою Чехії та Хорватії. Найкращі футболісти обох країн зійдуться на стадіоні в шотландському місті Глазго.
Цікаво Дружини футболістів підтримали збірну України: зворушлива фотодобірка
За матчами чемпіонату спостерігають не лише чоловіки, а й чимало футбольних фанаток у різних країнах Європи. Зокрема вони цікавляться особистим життям футболістів, адже на поле виходять справжні красунчики. Чимало світлин футболісти публікують на особистих сторінках в інстаграмі.
Які фото поширюють красені зі збірної Чехії – дивіться далі на Showbiz 24!
Найкрасивіші футболісти збірної Чехії
Воротарі
Іржі Павленка
Алеш Мандоус
Захисники
Володимир Цоуфал
Томаш Калас
Півзахисники
Алекс Крал
Лукаш Масопуст
Антонін Барак
Якуб Янкто
Володимир Даріда