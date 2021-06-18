Євро-2020: найкрасивіші футболісти збірної Чехії

18 червня 2021 , 12:00
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Джерело:

24 канал

В рамках Євро-2020 відбудеться футбольний поєдинок збірної Чехії зі збірною Хорватії. Поки гравці команд готуються до важливого матчу, редакція Showbiz 24 пропонує переглянути найгарячіші фото футболістів, які на полі представлятимуть Чехію.

Євро-2020 в розпалі. В п'ятницю, 18 червня, футболі фанати спостерігатимуть за грою Чехії та Хорватії. Найкращі футболісти обох країн зійдуться на стадіоні в шотландському місті Глазго. 

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За матчами чемпіонату спостерігають не лише чоловіки, а й чимало футбольних фанаток у різних країнах Європи. Зокрема вони цікавляться особистим життям футболістів, адже на поле виходять справжні красунчики. Чимало світлин футболісти публікують на особистих сторінках в інстаграмі.

Які фото поширюють красені зі збірної Чехії – дивіться далі на Showbiz 24!

Найкрасивіші футболісти збірної Чехії 

Воротарі

Іржі Павленка 

Алеш Мандоус 

Захисники

Володимир Цоуфал

Томаш Калас 

Півзахисники

Алекс Крал

Лукаш Масопуст

Антонін Барак

Якуб Янкто 

Володимир Даріда

 

Автор: Христина Кобак