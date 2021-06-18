Евро-2020 в самом разгаре. В пятницу, 18 июня, футбольные фанаты будут наблюдать за игрой Чехии и Хорватии. Лучшие футболисты обеих стран сойдутся на стадионе в шотландском городе Глазго.

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За матчами чемпионата наблюдают не только мужчины, но и многие футбольные фанатки в разных странах Европы. В частности, они интересуются личной жизнью футболистов, ведь на поле выходят настоящие красавцы. Немало фотографий футболисты публикуют на личных страницах в инстаграме.

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Самые красивые футболисты сборной Чехии

Вратари

Иржи Павленка

Алеш Мандоус

Защитники

Владимир Цоуфал

Томаш Калас

Полузащитники

Алекс Крал

Лукаш Масопуст

Антонин Барак

Якуб Янкто

Владимир Дарида