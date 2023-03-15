Єві Лонгорії – 48: найцікавіше з життя зірки "Відчайдушних домогосподарок"

Американська акторка, продюсерка та модель, зірка культового серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія відзначає день народження. 15 березня їй виповнюється 48 років. Це голлівудська актриса яка завоювала серця глядачів своєю неповторною красою, талантом та енергією.

Єва Лонгорія є улюбленицею мільйонів глядачів у різних куточках світу. Далі у матеріалі 24 Каналу читайте про творчий шлях акторки та її особисте життя.

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Найголовніше з біографії Єви Лонгорії

Майбутня зірка народилася 15 березня 1975 року в Корпус-Крісті, штат Техас. Вона була наймолодшою дочкою серед своїх чотирьох сестер – білявих дівчат із блакитними очима. А Єва мала в дитинстві темне волосся і карі очі, тому думала, що батьки вдочерили її. Єва дуже близька зі своєю родиною, особливо з розумово відсталою сестрою, що надихнуло її заснувати благодійну організацію Eva's Heroes, яка допомагає дітям з такими ж проблемами.

Початок кінокар'єри та популярність

Кар'єра Лонгорії почалася у 1999 році після зустрічі з виконавчим продюсером Гаррі Гіалі на політичному прийомі в Лос-Анджелесі. У 2000 році Лонгорія зіграла безіменну стюардесу в епізоді серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210". Але справжній успіх прийшов до неї з роллю Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", за яку навіть була номінована на "Золотий глобус". З того часу Лонгорія стала відомою як акторка та продюсерка, вона з'явилася у багатьох фільмах, таких як "За бортом", "Дора і загублене місто" та інших. Вона також заснувала свою власну продюсерську компанію UnbeliEVAble Entertainment та була продюсером багатьох телевізійних шоу.



Акторки серіалу "Відчайдушні домогосподарки"/ Фото з Pinterest

Завжди молода й красива: світські виходи Єви Лонгорії

У свої 48 років Єва Лонгорія просто захоплює своєю молодістю та красою, що підтверджує її дивовижний вигляд на церемонії вручення Оскара. Акторка засвітилася у двох чудових образах від Zuhair Murad.

Перша сукня вразила всіх своєю легкістю та кокетливістю: прозора тканина, глибокий виріз та невеликий шлейф додавали Єві дивовижної грації.



Єва Лонгорія в прозорій сукні від Zuhair Murad / Фото з інстаграму акторки

А друга сукня – чорна та з оксамитовим корсетом у формі серця, була неймовірно елегантною та сексуальною.



Єва Лонгорія в чорній сукні від Zuhair Murad / Фото з інстаграму акторки

У будь-якому з образів Єва продемонструвала неймовірну красу та вразила своїх шанувальників бездоганним стилем і смаком.

Не лише акторка, а й мама

Зухвала на екрані, зворушлива в реальному житті – так можна схарактеризувати Єву Лонгорію. Завжди усміхнена та енергійна акторка не втомлюється ділитися подробицями особистого життя в інстаграмі. За нею стежать майже 10 мільйонів користувачів. У сторіс Єва щодня розповідає про свої емоції, показує аутфіти та спосіб життя.

Найбільше фоловерам подобаються милі фотографії з чарівним сином Лонгорії – Сантьяго, який народився від бізнесмена Хосе Антоніо Бастона у 2018 році. Цей малюк, який так схожий на свою талановиту маму, завжди з радістю посміхається у камеру, тішить шанувальників зіркової матусі.

У день свого народження Єва Лонгорія знову доводить, що вік – це тільки цифра! У свої 48 вона виглядає неймовірно чарівно, привабливо та елегантно, підтверджуючи статус справжньої красуні.

Автор: Марта Поліщук