Єва Лонгорія є улюбленицею мільйонів глядачів у різних куточках світу. Далі у матеріалі 24 Каналу читайте про творчий шлях акторки та її особисте життя.

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Найголовніше з біографії Єви Лонгорії

Майбутня зірка народилася 15 березня 1975 року в Корпус-Крісті, штат Техас. Вона була наймолодшою дочкою серед своїх чотирьох сестер – білявих дівчат із блакитними очима. А Єва мала в дитинстві темне волосся і карі очі, тому думала, що батьки вдочерили її. Єва дуже близька зі своєю родиною, особливо з розумово відсталою сестрою, що надихнуло її заснувати благодійну організацію Eva's Heroes, яка допомагає дітям з такими ж проблемами.

Початок кінокар'єри та популярність

Кар'єра Лонгорії почалася у 1999 році після зустрічі з виконавчим продюсером Гаррі Гіалі на політичному прийомі в Лос-Анджелесі. У 2000 році Лонгорія зіграла безіменну стюардесу в епізоді серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210". Але справжній успіх прийшов до неї з роллю Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", за яку навіть була номінована на "Золотий глобус". З того часу Лонгорія стала відомою як акторка та продюсерка, вона з'явилася у багатьох фільмах, таких як "За бортом", "Дора і загублене місто" та інших. Вона також заснувала свою власну продюсерську компанію UnbeliEVAble Entertainment та була продюсером багатьох телевізійних шоу.



Акторки серіалу "Відчайдушні домогосподарки"/ Фото з Pinterest

Завжди молода й красива: світські виходи Єви Лонгорії

У свої 48 років Єва Лонгорія просто захоплює своєю молодістю та красою, що підтверджує її дивовижний вигляд на церемонії вручення Оскара. Акторка засвітилася у двох чудових образах від Zuhair Murad.

Перша сукня вразила всіх своєю легкістю та кокетливістю: прозора тканина, глибокий виріз та невеликий шлейф додавали Єві дивовижної грації.



Єва Лонгорія в прозорій сукні від Zuhair Murad / Фото з інстаграму акторки

А друга сукня – чорна та з оксамитовим корсетом у формі серця, була неймовірно елегантною та сексуальною.



Єва Лонгорія в чорній сукні від Zuhair Murad / Фото з інстаграму акторки

У будь-якому з образів Єва продемонструвала неймовірну красу та вразила своїх шанувальників бездоганним стилем і смаком.

Не лише акторка, а й мама

Зухвала на екрані, зворушлива в реальному житті – так можна схарактеризувати Єву Лонгорію. Завжди усміхнена та енергійна акторка не втомлюється ділитися подробицями особистого життя в інстаграмі. За нею стежать майже 10 мільйонів користувачів. У сторіс Єва щодня розповідає про свої емоції, показує аутфіти та спосіб життя.

Найбільше фоловерам подобаються милі фотографії з чарівним сином Лонгорії – Сантьяго, який народився від бізнесмена Хосе Антоніо Бастона у 2018 році. Цей малюк, який так схожий на свою талановиту маму, завжди з радістю посміхається у камеру, тішить шанувальників зіркової матусі.

У день свого народження Єва Лонгорія знову доводить, що вік – це тільки цифра! У свої 48 вона виглядає неймовірно чарівно, привабливо та елегантно, підтверджуючи статус справжньої красуні.

Автор: Марта Поліщук