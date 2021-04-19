Євгенія Власова вийшла на українську сцену вперше за 10 років: ефектний виступ на Голосі країни

Українська артистка Євгенія Власова, яка була особливо популярною у 2000-х, вже 10 років не з'являлась на сцені. Після запрошення артистки на "Голос країни" 10 випуск жінка з'явилась вдруге на проєкті, вже у 13 випуску, та заспівала легендарну пісню "Я – жывая река" разом з учасницею команди Олега Винника – Галиною Куришко.

Півфінал "Голосу країни" 11 сезон був дуже напруженим, і в 13 випуску учасники команд боролись за заповітні місця у фіналі шоу разом із зірками українського шоу-бізнесу. У 13 випуску можна було почути голоси Гайтани, Валерія Харчишина, Юлії Саніної та багатьох інших. Зокрема і Євгенію Власову.

До слова Євгенія Власова зізналась, чи повернеться в шоу-бізнес після появи на "Голосі країни"

Євгенія Власова на "Голосі країни"

43-річна артистка заспівала на сцені "Голосу країни" разом з Галиною Куришко. Вони злились у чудовому тандемі під виконання пісні Власової "Я – жывая река" та зірвали овації в залі. Ведучі шоу наголосили, що це перший виступ зірки за останні 10 років. Після виступу Власова зізналася, що це було дуже хвилююче та додала, що у неї відчуття, ніби вона почала спочатку.

Це правда, тому що я дала собі час, щоб прийти до тями, зрозуміти, що мені потрібно і чи потрібно мені взагалі бути на сцені. Чесно, я досі не знаю,

– зізналася зірка Євгенія Власова.

Зірковий тренер Тіна Кароль заявила, що дуже сумувала за Євгенією, оскільки саме її пісні були орієнтиром, коли Тіна ставала співачкою. Інші зіркові тренери теж підтвердили слова Кароль, що Власова гідна великої сцени.

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Галини Куришко та Євгенії Власової

Додамо, що вперше Євгенію побачили на проєкті "Голос країни" у 10 випуску. Тоді учасниця команди Монатіка Вікторія Брехар співала популярну пісню Євгенії – "О тебе", поки та сиділа у залі і слухала її. Після виступу дівчини Власова вийшла на сцену та подякувала за теплий прийом. Також разом із Вікторією у дуеті вона виконала "Ветер надежды".