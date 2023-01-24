Снайперка Емеральд розповіла про важку вагітність та показала чуттєвий кадр з фотосесії

Снайперка Євгенія Емеральд з позивним "Жанна д'Арк" поділилась новинами про свою вагітність. Також вона показала нові кадри з фотосесії.

Вдруге вагітна снайперка Євгенія Емеральд розповідає про особисте життя у соціальних мережах, хоч там отримує багато коментарів з критикою. Вона поділилась новим фото та розповіла про свій стан.

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Євгенія Емеральд про вагітність

"Жанна д'Арк" поскаржилась, що другу вагітність уявляла собі інакше. Цього разу дівчина важко переносить особливий стан – багато стресує та поводиться емоційно.

Вагітність важка. Нервова, емоційна. Дуже було багато сліз. Дуже сильний токсикоз до 7-го місяця. Я сварилася з близькими і друзями. Мені тепер соромно за це, але в моменті щось наче мною керувало і то була не я… Чи це війна так відобразилася, чи це гормони – не знаю,

– зізналась снайперка.

"Іноді якась дрібниця здавалася мені горем вселенського масштабу. Був один місяць, коли я тупо лежала, майже не встаючи. Але зараз все змінилося. Хочу окремо побажати чоловікам витримки, розуміння і підтримки у цей особливий період, коли жінка при надії. Для нас це неймовірно важливо".

Зараз снайперка перебуває на 29 тижні вагітності. Вона поділилась, що має ще дещо розповісти шанувальникам, але зараз це не на часі.

Поки що Євгенія Емеральд опублікувала зворушливі знімки з фотосесії. Вона позувала на темному тлі у легкій пудровій сукні з рюшами, що підкреслювала декольте та округлий животик. Снайперка обіймала його руками.



Євгенія Емеральд / Фото з інстаграму снайперки

Додамо, що нещодавно Євгенія Емеральд потрапила в лікарню. Вона двічі хворіла на грип, а після цього погано почувалась, тому звернулась до спеціалістів. Тоді ж вона повідомила, що вирішила показувати свої пологи.

У лікарні снайперка лежала під крапельницями, після яких стала почуватися краще. Після госпіталізації вона відповіла хейтерам. Євгенія пояснила, чому відкрила своє обличчя, висловилась про свою появу у ЗМІ та розповіла, як реагує на негативні коментарі.