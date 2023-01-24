Второй раз беременная снайперша Евгения Эмеральд рассказывает о личной жизни в социальных сетях, хоть там получает много комментариев с критикой. Она поделилась новым фото и рассказала о своем состоянии.

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Евгения Эмеральд о беременности

"Жанна д'Арк" пожаловалась, что вторую беременность представляла себе по-другому. В этот раз девушка тяжело переносит особое состояние – много стряхивает и ведет себя эмоционально.

Беременность тяжелая. Нервная, эмоциональная. Очень много слез. Очень сильный токсикоз до 7 месяца. Я ссорилась с близкими и друзьями. Мне теперь стыдно за это, но в моменте что-то будто мной руководило и то была не я… Это война так отразилась, или это гормоны – не знаю,

– призналась снайперша.

"Иногда какой-то пустяк казался мне горем вселенского масштаба. Был один месяц, когда я тупо лежала, почти не вставая. Но сейчас все изменилось. Хочу отдельно пожелать мужчинам выдержки, понимания и поддержки в этот особый период, когда женщина при надежде. Для нас это невероятно важно".

Сейчас снайперша находится на 29 неделе беременности. Она поделилась, что должна еще кое-что рассказать поклонникам, но сейчас это не ко времени.

Пока что Евгения Эмеральд опубликовала трогательные снимки с фотосессии. Она позировала на темном фоне в легком пудровом платье с рюшами, что подчеркивала декольте и округлый животик. Снайперша обнимала его руками.



Евгения Эмеральд / Фото из инстаграма снайперки

Добавим, что недавно Евгения Эмеральд попала в больницу. Она дважды болела гриппом, а после этого плохо чувствовала себя, поэтому обратилась к специалистам. Тогда она сообщила, что решила показывать свои роды.

В больнице снайперша лежала под капельницами, после которых стала чувствовать себя лучше. После госпитализации она ответила хейтерам. Евгения объяснила, почему открыла свое лицо, высказалась о своем появлении в СМИ и рассказала, как реагирует на негативные комментарии.