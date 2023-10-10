Була в жахливому стані, – Євгенія Емеральд зізналась, коли насправді пішла від чоловіка

Снайперка Євгенія Емеральд прокоментувала розлучення з чоловіком, про яке зізналась днями. Як розповіла військова, розрив стався значно раніше.

Учора снайперка Євгенія Емеральд оголосила про розлучення з Євгеном Стипанюком. Вона звернулась до шанувальників в інстаграм-сторіз.

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Емеральд прокоментувала розлучення

Снайперка подякувала шанувальницям за підтримку. Вона зізналась, що стосунки завершилися значно раніше – ще влітку.

У мене все добре. Я пішла не вчора, а 4 місяці тому. Коли влітку я не виходила в сторі й говорила, що не сплю через дитину, насправді я була в жахливому просто стані й мені знадобився час, щоб повернути собі себе. Наразі я повна сил і енергії, щоб жити й радіти,

– поділилась Євгенія Емеральд.



Євгенія про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

Євгенія зауважила, що на розлучення вона завуальовано натякала у дописі, який виклала ще у серпні. Тоді вона написала ці слова під ефектними фото: "Багато-багато місяців тому я всередині померла. Але сьогодні я відродилася і згадала хто я є. Нескорена і незламна".

До Євгенії залицяються фани

Емеральд також відповіла чоловікам, які вже залицяються до неї та кличуть на побачення. Євгенія зауважила, що може бути готовою до зустрічей лиш після офіційного розлучення.

"Дорогі кавалери, не треба мене звати заміж і на каву. Хоч я і шуткувала про гульки, але це лише гумор і сарказм. Наразі в мене маленька дитинка на руках і мені не до цього всього. Кожна жінка зрозуміє. Як тільки я отримаю офіційне розлучення, можливо я буду готова до побачень. Наразі ні", – написала снайперка.

Євгенія про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

, ще у вересні Євгенія Емеральд видалила з соціальних мереж світлини з чоловіком та натякнула на розлучення. Снайперка та військовий Євген Стипанюк у квітні стали батьками доньки Афіни.