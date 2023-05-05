Поважаю її думку, – снайперка Емеральд вперше відповіла, чому не показує старшу доньку

Снайперка Євгенія Емеральд активна у соцмережах, але не показує старшу доньку. Вона пояснила, у чому причина.

Снайперка Євгенія Емеральд активно веде блог, показує себе та чоловіка у соціальних мережах. Але там майже не з'являється її старша донька Жасмін.

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Чому Євгенія не показує старшу доньку

Шанувальники засипали снайперку запитаннями про те, чому вона не показує дівчинку в блозі. Тож Євгенія відповіла – Жасмін поки що заборонила викладати її фото у соцмережах.

Перше: вона вже старша й доросла. Друге – у неї є своя особиста думка. І тому вона заборонила мамі її показувати в інстаграмі. Чому вона так вирішила – я поки не знаю. Але оскільки я поважаю думку своєї дочки, то я не роблю те, про що вона мене попросила,

– пояснила "Жанна д'Арк".

"Як тільки Жасмін змінить свою думку і знову захоче, щоб мама її показувала у соціальних мережах, я її показуватиму. Але поки вона не хоче, ось і все", – додала снайперка.



Емеральд про доньку / Скриншот з інстаграм-сторіз

Яка зіркова донька теж уникає публічності

Додамо, у соціальних мережах також не хоче з'являтись зіркова донька Маші Єфросиніної Нана. Ведуча викладає її світлини не більш як кілька разів на рік, обмежуючись святами й днем народження.

Маша пояснювала, що її донька не любить уваги до себе, дівчинці не подобається, коли її можуть обговорювати поза спиною чи в мережі. "Я хочу свободи. Я хочу вільного життя. Я хочу належати сама собі", – сказала донька Єфросиніної.