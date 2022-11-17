Євген Сморигін після іспиту з мови розповів, чому не отримав українське громадянство до війни

Актор "Дизель Студіо" Євген Сморигін родом з Білорусі, але кар'єру будував в Україні. Зараз він хоче отримати українське громадянство. Зізнався, що вирішив відмовитися від білоруського паспорта, коли з території його рідної країни полетіли ракети в Україну.

На початку листопада Євген склав іспит з української мови, щоб отримати громадянство України. Тепер він чекає, коли Зеленський погодить його запит на отримання громадянства. Документ має надійти президенту від міністра культури Олександра Ткаченка.

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Чому Сморигін хоче отримати українське громадянство

Євген зізнався, що раніше отримання українського громадянства не було для нього гострим питанням. У 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, Білорусь не була задіяна в цій агресії. Сморигін розумів, що він білорус, а не росіянин. Все змінилося, коли з території Білорусі в бік його будинку полетіли ракети. Тоді актор вирішив, що хоче отримати український паспорт.

Білоруси завжди були братами для українців. Це не просто слова. Я знаю, живу так в Україні білорусом 15 років. І ніколи, жодного разу не чув: "А, ти, білорус…". Ні. Для мене це не було гостре питання. А коли з моєї рідної Білорусі пішли війська та полетіли ракети в мій дім в Україні… Ось це для мене стало гострим питанням,

– сказав Сморигін.

Євген підкреслив, що всі його рідні в Україні – українці. Тому він зробив свій вибір. Дружина та діти Сморигіна мають українське громадянство. Саме у нашій країні актор знайшов кохання, побудував не лише кар'єру, а й сім'ю.

Що відомо про Євгена Сморигіна

Євген Сморигін – український та білоруський актор, телеведучий, сценарист. До 2005 року він жив у Мінську. Згодом переїхав в Київ, де побудував кар'єру на телебаченні. Зокрема, відомий глядачам ролями в проєктах "Дизель Студіо".

Дружина Євгена Лідія – українка. Подружжя виховує трьох дітей. Батьки та старший брат Євгена живуть у Білорусі. Актор розповідав, що міг змінити громадянство за прискореною процедурою, оскільки його дружина та діти – українці. Але для цього потрібно було оформляти документи в Білорусі. Сморигін розуміє – якщо поїде зараз в Білорусь, то може звідти не повернутися. Тому він склав іспит з української мови та чекає, коли Володимир Зеленський розгляне питання щодо надання йому українського громадянства.