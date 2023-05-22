Президент Украины Владимир Зеленский принял указ о новом председателе Комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко. Он уволил с должности Юрия Макарова и назначил Евгения Нищука.

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Евгения Нищука назначили главой Шевченковского комитета

Назначить Нищука Евгения Николаевича главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, освободив от исполнения обязанностей председателя названного Комитета Ю. Макарова,

– говорится в соответствующем указе.

Также Владимир Зеленский поручил председателю Комитета дать предложения по новому персональному составу. Предыдущие члены Шевченковского комитета тоже сдали полномочия.

Напомним, в этом году впервые за существование Шевченковской премии имена лауреатов не были опубликованы 9 марта, что вызвало скандал. 10 марта глава Комитета Юрий Макаров сообщил, что номинации решили дополнить дополнительным конкурсом, поэтому предложил сменить дату. На Юрия Макарова рухнула критика, хотя 12 марта список победителей опубликовали. Впрочем, глава подал в отставку на следующий день.

Евгений Нищук отреагировал

Новый глава Шевченковского комитета уже прокомментировал назначение. Он напомнил, что 22 мая – символическая дата – в этот день перезахоронили Тараса Шевченко.

Это символическое перезахоронение стало важным событием для консолидации украинского духа и утверждения несокрушимости украинской нации. Сегодня в этот символический день Указом Президента Украины меня назначен председателем Национального комитета Украины имени Тараса Шевченко,

– поделился Евгений Нищук.

"Понимаю ту великую миссию, к которой приобщен. Благодарен своим предшественникам и буду делать все, чтобы Премия получила новый импульс для развития. Произведения лауреатов Премии – это фактор культурной дипломатии. Буду делать все, чтобы Премия стала важным инструментом для популяризации Украины. Будем укреплять сопротивление врагу, формируем нарратив всепобедной украинской культуры!".



Евгений Нищук / Фото из фейсбука Евгения Нищука

Что известно о Евгении Нищуке

Евгений Нищук – украинский актер театра и кино, актер дубляжа, родом из Ивано-Франковска. С 2015 работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. В 2005 году стал Заслуженным артистом Украины, спустя 10 лет – Народным.

Евгений Нищук дважды был министром культуры: с 27 февраля по 2 декабря 2014 года, а также с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 года. Также его называют "голосом Майдана": он был рупором Оранжевой революции. Автор художественного проекта "Панихида по Голодомору", с которым объездил страны Европы.

После начала полномасштабной войны Евгений Нищук присоединился к теробороне.