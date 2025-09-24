Після цього популярні українські блогери запустили розіграш нових IPhone, через що їх розкритикували деякі колеги. Одним із перших свою думку висловив Євген Білозеров, пише Showbiz 24 з посиланням на Threads.

Як же крінжово виглядають гіви блогерів, в яких розігруються нові айфони. На фоні новин, що айфони були завезені контрабандою без оподаткування,

– написав він.

Серед блогерів, які розігрують IPhone 17 серії: Олег Машуковський, Стася Макєєва, Таня Самбурська, Олександр Заліско, Дмитро Варварук, Богдан Шелудяк (Буше) та інші. До них також долучилася співачка Анна Трінчер.

Допис Білозерова поширила й Олена Мандзюк. Блогерка написала, що їй "соромно за діяльність колег". Також різко висловився про розіграш нових айфонів ветеран війни Олександр "Терен" Будько.

Гівевей під час війни – це ганьба. Замість того щоб зібрати для війська, яке дає можливість жити нам усім в Україні, краще розіграти контрабандний айфон,

– написав він.

Дмитро Варварук відреагував на звинувачення у тому, що разом з колегами розігрує контрабандні айфони. Він записав відеозвернення, яке поширив в Instagram Stories, і відповів під дописом Євгена Білозерова.

Варварук стверджує, що особисто їздив купувати нові айфони. Разом з ним було ще п'ятеро людей. За словами блогера, закон дозволяє одній людини взяти два телефони.

Я не писав, що це ті самі конфісковані айфони. Але те, що ваш (і не тільки) гів вийшов на фоні останніх новин про конфіскат – сильно тригерить і підкреслює, що ви знаходитесь не в контексті сьогодення,

– відповів Євген на коментар Дмитра.

Дмитро Варварук також прокоментував звинувачення, що не в контексті подій. Блогер зазначив, що проживає в Україні, висвітлює те, що відбувається, допомагає війську, але водночас розуміє, що "можна робити більше".

Чи гіви г*мно? Тут я більше згоден. Але це вже стало традицією раз на рік обмінюватися аудиторією, щоб розширювати український ринок. В інстаграмі органіка гірша, ніж у тіктоці, тому так робимо. Це наша робота, а людям приємно,

– додав Варварук.

