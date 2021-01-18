Переможець "Танців з зірками" Євген Кот та спортсменка Наталія Татаринцева одружилися 18 січня 2019 року. Сьогодні, у понеділок, пара святкує паперове весілля. Танцівник показав неймовірні та романтичні фото подружжя.

Євген Кот з дружиною святкують паперове весілля

У понеділок, 18 січня, виповнилося 2 роки молодій сім'ї Євгена Кота та Наталії Татаринцевої. Переможець "Танців з зірками" зворушливо привітав кохану дружину на своїй інстаграм-сторінці та поділився серією романтичних світлин.

До слова Євген Кот знявся у стильній фотосесії з дружиною: ефектні знімки

Євген Кот оприлюднив чарівні фото з Наталією Татаринцевою. Для нової фотосесії танцівник обрав білі широкі штани та довгу сорочку в тон. Наталія позувала перед камерою в сріблястій блискучій сукні довжини максі. Відверте декольте підкреслило груди спортсменки, а пояс – тендітну талію.

Чемпіонка світу розпустила довге волосся та випрямила його. На обличчі вона зробила легкий макіяж, тільки нафарбувавши тонкі чорні стрілки.

Подружжя влаштувало зйомку на березі океану. Вони доповнили свої яскраві образи вінками з квітів на голові та шиї. Євген та Наталія танцювали на піску, багато усміхалися та цілувалися. Романтичні фото захопили мережу, адже набрали більше 9 тисяч вподобань.

Сьогодні нашій молодій сім'ї 2 офіційних рочки. Наталю, ти моє світло, моя зірка, моє повітря, ти моя вода. Не просто вода – ти океан, ти мій космос, ти мій всесвіт. З тобою у мене немає меж, з тобою я переповнений любов'ю. Ти моя любов,

– написав Євген Кот.

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