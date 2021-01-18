Победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот и спортсменка Наталья Татаринцева поженились 18 января 2019 года. Сегодня, в понедельник, пара празднует бумажную свадьбу. Танцовщик показал невероятные и романтические фото супругов.

Евгений Кот с женой празднуют бумажную свадьбу

В понедельник, 18 января, исполнилось 2 года молодой семье Евгения Кота и Натальи Татаринцевой. Победитель "Танцев со звездами" трогательно поздравил любимую жену на своей инстаграм-странице и поделился серией романтических фотографий.

К слову Евгений Кот снялся в стильной фотосессии с женой: эффектные снимки

Евгений Кот обнародовал очаровательные фото с Натальей Татаринцевой. Для новой фотосессии танцовщик выбрал белые широкие брюки и длинную рубашку в тон. Наталья позировала перед камерой в серебристом блестящем платье длины макси. Откровенное декольте подчеркнуло грудь спортсменки, а пояс – хрупкую талию.

Чемпионка мира распустила длинные волосы и выпрямила их. На лице она сделала легкий макияж, лишь накрасив тонкие черные стрелки.

Супруги устроили съемку на берегу океана. Они дополнили свои яркие образы венками из цветов на голове и шее. Евгений и Наталья танцевали на песке, много улыбались и целовались. Романтические фото захватили сеть, ведь набрали более 9 тысяч одобрений.

Сегодня нашей молодой семье 2 официальных годика. Наташа, ты мой свет, моя звезда, мой воздух, ты моя вода. Не просто вода – ты океан, ты мой космос, ты моя вселенная. С тобой у меня нет границ, с тобой я переполнен любовью. Ты моя любовь,

- написал Евгений Кот.

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