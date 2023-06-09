Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів, що багато хто не перевірив інформацію щодо нагородження. У мережі його критикували не за орден "За заслуги", а за вигаданого "Героя України".

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Кошовий про орден від президента

Ніхто навіть не читає, що то за орден. Ніхто навіть не читає, чому це відбулося. Всі просто подивилися: обличчя Пікалова, обличчя Кошового, медаль – все, понеслась. Ніхто навіть не вникав туди,

– висловився Євген Кошовий.

Актор та гуморист додав, що наразі не бачив свою нагороду й не тримав її у руках. Він не знає, які переваги дає цей орден. "Звідки я знаю? Я його в очі не бачив. Я бачив тільки наказ і все. Я його в очі не бачив, у мене його фізично немає. Треба його забирати. Нехай полежить там до найкращих часів".

На думку Євгена Кошового, така увага та критика з боку суспільства виникла тільки через його публічність та зв'язок з президентом. Та його не дратує дотичність з політикою.

"Це було неминуче. Ти однаково будеш дотичний, тому що до цього ти з людиною провів 18 років. Ми розуміли й про це розмовляли. Ми до цього були готові ще у 2013 році, коли стали кращим гумористичним шоу України".

Інтерв'ю з Євгеном Кошовим: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський нагородив Євгена Кошового та Олександра Пікалова орденом "За заслуги" III ступеня. У списку були й інші співаки та артисти, але найбільша увага була привернута до коміків "95 Кварталу".

Раніше Євген Кошовий зізнався, що йому було приємно отримати відзнаку від президента. Та він намагався не реагувати на вкиди у соціальних мережах. "Іноді, звичайно, злість бере. Хоча ти розумієш, що декому за це просто платять гроші – за те, щоб вони наговорювали на людей".