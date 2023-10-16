В Україні чи за кордоном: де планує навчатися 15-річна донька Євгена Кошового
16 жовтня 2023, 14:27Читать новость на русском
Джерело:"Сніданок. Вихідний"
Євген Кошовий є батьком двох доньок. Молодша Серафима навчається в школі. Водночас Варвара, якій 15 років, незабаром вступатиме до університету.
За словами зіркового батька, дівчина обирає між трьома вищими навчальними закладами в Польщі. Вона хоче вступити на творчу спеціальність.
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Куди вступатиме донька Євгена Кошового
Варвара зараз навчається у 10 класі та активно вивчає польську мову, бо планує туди вступати.
Вона активно вчить польську мову. Хоче туди. Обирає між трьома університетами. Хоче вокал, акторську майстерність,
– поділився Євген.
"Сніданок. Вихідний": дивіться відео онлайн
На кого навчаються діти інших українських зірок
- Старша донька Володимира та Олени Зеленських Олександра успішно склала мультипредметний тест і вступила на юридичну спеціальність.
- Син Тіни Кароль Веніамін, якому в листопаді виповнилося 15 років, навчається у Великій Британії. Влітку 2022 року юнак успішно закінчив Repton Preparatory School, склавши всі іспити на відмінно. Це дозволило Веніаміну перейти до середньої школи. Окрім академічних занять, він захоплюється фехтуванням, танцями, а також грою на фортепіано та барабанах.
- Найстарший син Каті Осадчої Ілля зараз навчається на третьому курсі на ІТ та штучних технологіях в США. Водночас після завершення навчання хлопець хоче повернутись в Україну.