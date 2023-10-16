За словами зіркового батька, дівчина обирає між трьома вищими навчальними закладами в Польщі. Вона хоче вступити на творчу спеціальність.

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Куди вступатиме донька Євгена Кошового

Варвара зараз навчається у 10 класі та активно вивчає польську мову, бо планує туди вступати.

Вона активно вчить польську мову. Хоче туди. Обирає між трьома університетами. Хоче вокал, акторську майстерність,

– поділився Євген.

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