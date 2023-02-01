Євген Клопотенко одягнув спідницю і викликав палку дискусію в мережі: "Чекаємо на бюстгальтер"

Український кухар Євген Клопотенко давно відзначається екстравагантністю, і після манікюру він наважився на ще один експеримент, який не надто охоче сприймають в нашому суспільстві – спідницю. Втім, позитивних відгуків виявилось все ж більше.

Провокаційним роликом Євген Клопотенко поділився у фейсбуці та інстаграмі, де аудиторії людей кардинально відрізняють. Якщо у фейсбуці "сидить" більше старша аудиторія, то в інстаграмі – здебільшого молодь. Проте що там, що там, підписники поділились власними думками щодо нового образу Клопотенка, який вирішив поверх штанів одягнути довгу чорну спідницю.

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Я купив собі спідницю. Одягаю її на штани або на джинси й так ходжу. Як вам, норм чи ні?

– поцікавився у прихильників кухар.

Люди наголосили, що спідниця у поєднанні зі штанами – це вираження власного стилю, а також що так часто носять одяг на Близькому Сході. Зокрема спідниці (кілти) не соромляться одягати шотландці як національний одяг, а також священники, які поверх буденного одягу вбирають ряси. Важливим аргументом стало також те, що жінки з легкістю носять маскулінні штанні костюми, то чому чоловіки не можуть одягати спідниці:

"Де шкарпетки? Мене одну бентежать голі щиколотки взимку? Хоч би й три спідниці, але ноги мають бути в теплі. Обіймасики";

"Чому ніхто не питає, чи штани для дівчат, норм? Як на мене, спідниця для чоловіка – норм, як і штани для дівчат";

"Ну, а що? Як на мене, лайк. Тільки трохи на попа схоже";

"Треба і собі придбати. А взагалі, це якось дуже по-проповідницьки – вам точно личить і додає харизми";

"Коли чоловік у спідниці – це еротично. Починаю розуміти чоловіків, яким подобається жінка у спідниці";

"Немає різниці, у що вдягнена людина, аби хорошою була. Кожен обирає сам, як вдягатися і кожен має спокійно відноситися, як одягнені інші";

"Це так круто. Не розумію, чому жінкам можна ходити у чоловічому вбранні, а навпаки це вважається чимось дивним";

"Перша асоціація з шароварами або японськими штанами хакама. Такий собі козако-самурай";

"Чоловіки на Сході всі так ходять. І це нікого не бентежить. Головне – бути людиною";

"Чоловіки в усіх частинах світу протягом тисячоліть носили спідниці, а не джинси. Хлопців і дівчат вбирали однаково. А ті, хто тут з бабів моралізує – ану бігом повикидали свої джинси і штани, сукню в підлогу і хустку на голову!";

"Скоро Клопотенко оголосить себе небінарною особистістю. Ох, і запалахкотить український фейсбук. Спідниця стильна";

"Як на мене, то чоловік в спідниці, чоловік з манікюром, чоловік на підборах – це кайфово. Дуже про свободу і про життя. А ще красиво. Так само як жінка в костюмі";

Проте знайшлись і такі користувачі соціальних мереж, які не зрозуміли новий імідж Клопотенка (проте таких було вкрай мало):