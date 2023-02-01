Провокационным роликом Евгений Клопотенко поделился в фейсбуке и инстаграмме, где аудитории людей кардинально отличаются. Если в фейсбуке "сидит" старшая аудитория, то в инстаграмме – в основном молодежь. Однако там, что там, подписчики поделились своими мыслями относительно нового образа Клопотенко, который решил поверх штанов одеть длинную черную юбку.

Читайте также Все подумают, что я бабник, – Евгений Клопотенко удивил признанием об отношениях с любимой

Я купил себе юбку. Надеваю ее на штаны или на джинсы и так хожу. Как вам, нормам или нет?

– поинтересовался у поклонников повар.

Люди подчеркнули, что юбка в сочетании с брюками – это выражение собственного стиля, а также так часто носят одежду на Ближнем Востоке. В частности, юбки (килты) не стесняются одевать шотландцы как национальную одежду, а также священники, которые поверх обычной одежды одевают рясы. Важным аргументом стало также то, что женщины с легкостью носят маскулинные штанные костюмы, так почему мужчины не могут одевать юбки:

"Где носки? Меня одну смущают голые лодыжки зимой? Хоть бы и три юбки, но ноги должны быть в тепле. Обнимашки";

"Почему никто не спрашивает, почему брюки для девушек норм? По-моему, юбка для мужчины – норм, как и брюки для девушек";

"Ну, а что? По-моему, лайк. Только немного на попа похоже";

"Надо и себе приобрести. А вообще, это как-то очень по-проповеднически – вам точно идет и добавляет харизмы";

"Когда мужчина в юбке – это эротично. Начинаю понимать мужчин, которым нравится женщина в юбке";

"Нет разницы, во что одет человек, чтобы хорошим был. Каждый выбирает сам, как одеваться и каждый должен спокойно относиться, как одеты другие";

"Это так круто. Не понимаю, почему женщинам можно ходить в мужском наряде, а наоборот это считается чем-то странным";

"Первая ассоциация с шароварами или японскими штанами хакама. Такой казако-самурай";

"Мужчины на Востоке все так ходят. И это никого не смущает. Главное – быть человеком";

"Мужчины во всех частях света на протяжении тысячелетий носили юбки, а не джинсы. Ребят впитывали одинаково. А те, кто здесь из баб морализует – авось бегом выбросили свои джинсы и брюки, платье в пол и платок на голову!";

"Скоро Клопотенко объявит себя небинарной личностью. Ох, и запугает украинский фейсбук. Юбка стильная";

"Как по мне, то мужчина в юбке, мужчина с маникюром, мужчина на каблуке – это кайфово. Очень о свободе и о жизни. А еще красиво. Так же как женщина в костюме";

Однако нашлись и такие пользователи социальных сетей, которые не поняли новый имидж Клопотенко (однако таких было крайне мало):