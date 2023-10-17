Шеф-повар и исследователь украинской кухни Евгений Клопотенко заинтриговал поклонников новыми фото на своих страницах. Вероятно, кулинар женился.

К теме Художница Соня Морозюк объявила о помолвке после признаний об абьюзе: "Это был ад"

Евгений Клопотенко намекнул на женитьбу

Ресторатор поделился несколькими фотографиями, на которых позирует на фоне ЗАГСа вместе с предполагаемой избранницей. Девушка в белом платье с вышивкой и пальто, свой образ она дополнила фатой и букетом цветов.

Девушка рядом с Клопотенко – Виктория Родко, солистка группы OY Sound System, участвовавшей в Национальном отборе на Евровидение-2023. Она одета в белое платье с вышивкой и пальто, свой образ дополнила фатой и букетом цветов.

Евгений Клопотенко выбрал розовую футболку, серый костюм в стиле 90-х и кроксы.

Счастье любит тишину и когда о нем молчат,

– написал кулинар.



Евгений Клопотенко, вероятно, женился / Фото из соцсетей Евгения Клопотенко

На "свадьбе" засветился юморист и волонтер Василий Байдак. Скорее всего, "молодожёны" требовались для съемок видео для сбора на нужды военных. Действительно ли свадьба состоялась или нет – неизвестно. Всеми деталями Евгений Клопотенко обещал поделиться со временем.



Вася Байдак на "свадьбе" / Фото с его инстаграма



Евгений Клопотенко, вероятно, женился / Фото из соцсетей Евгения Клопотенко

Что известно о личной жизни Клопотенка

Шеф-повар редко делился деталями личной жизни. Он признавался, что у него есть девушка, но их отношения "достаточно непривычны". В одном из выпусков своего кулинарного шоу Евгений рассказывал, что его любимая родом из Николаева и работает кондитером.

Евгений Клопотенко – сторонник свободных отношений, о чем не раз говорил. Для него отношения – обременительная и "депрессивная вещь". Он добавлял, что не видит себя в классической семье. Кулинар хотел бы встречаться с девушкой, иметь детей, но не становиться "половинками", а оставаться отдельными личностями.