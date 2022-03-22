Євген Хмара закликав допомогти 24 каналу: "Зараз ми всі повинні воювати на своїх фронтах"

Війна на інформаційному фронті надзвичайно важлива. Через напад Росії ми втратили рекламу, яка забезпечувала дохід редакції. Нас підтримують українські знаменитості, серед яких піаніст Євген Хмара.

Ми давно співпрацюємо з командами українських артистів, готуємо спільні проєкти для наших читачів. У час війни знаменитості закликають допомогти журналістам, які невтомно працюють на інформаційному фронті.

Зверніть увагу Нас підтримує шоу-бізнес: Цибульська, Вакарчук, Карпа закликають допомогти 24 каналу

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Євген Хмара підтримує 24 канал

"Друзі, всім привіт. Я, Євген Хмара, хочу попросити вас підтримати журналістів 24 каналу, які захищають нашу Україну на інформаційному фронті, подають правдиві новини. Так сталося, що вся реклама зараз анульована і журналісти залишилися без доходу. Тому, будь ласка, робіть свої благодійні внески. Зараз ми всі повинні воювати на своїх фронтах для того, щоб Україна якомога швидше перемогла. Дякую!", – закликав піаніст.

Євген Хмара підтримав журналістів 24 каналу: дивіться відео онлайн

Редакція 24 каналу дякує кожному за фінансову та інформаційну підтримку! Для нас це неймовірно важливо. Залишайтесь з нами, разом переможемо!