Ми давно спілкуємось з командами українських зірок, які також читають наші новини та дивляться наше телебачення. У важкий час вторгнення Росії на територію України артисти закликають не бути байдужими до роботи журналістів, адже вони теж бережуть фронт, проте інформаційний.
До слова Підтримайте 24 канал: допоможіть нам виграти інформаційну війну
Підтримайте 24 канал, разом – до перемоги! / Фото 24 каналу
"Океан Ельзи"
"Підтримуємо українські медіа, зокрема 24 канал, які безперервно тримають оборону на інформаційному фронті!" – каже лідер гурту Святослав Вакарчук.
"Океан Ельзи" підтримує 24 канал / Фото 24 каналу
YULIK
"У такий нелегкий час, коли в країні йде війна, нам потрібно бути максимально єдиними. Єдність проявляється у різних аспектах, зокрема у подоланні інформаційної війни. Що й роблять журналісти 24tv.ua, вони одні з перших стали на обороні інформаційного простору. За що особисто хочу подякувати. Закликаю усіх підтримати команду однодумців донатами, які 24/7 інформують населення щодо ситуації в країні! Разом – ми сильні і перемога буде обов'язково за нами! Слава Україні!" – дякуємо виконавцю YULIK.
Оля Цибульська
"Кожен з нас зараз воює на своєму фронті. Хлопці і дівчата з 24tv.ua боронять наші з тобою інформаційні кордони. Правда – також зброя. Давайте укріпляти нашу спільну броню заради перемоги. Слава Україні!" – каже українська артистка.
Оля Цибульська підтримує 24 канал / Фото 24 каналу
Олександр Божик
"Доносити достовірну інформацію – це також важливо для нашої перемоги! Давайте разом підтримаємо редакцію сайту 24 каналу. Слава Україні!" – переконаний скрипаль-віртуоз.
Наталка Карпа
"У кожного з нас своя площина оборони. Один з найнеобхідніших фронтів зараз – ресурс інформування! 24 канал міцно тримає свою інформаційну оборону. Тому давайте спільно підтримаємо журналістів, аби пришвидшити нашу перемогу", – закликає співачка.
Наталка Карпа підтримує 24 канал / Фото 24 каналу