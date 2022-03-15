Ми давно спілкуємось з командами українських зірок, які також читають наші новини та дивляться наше телебачення. У важкий час вторгнення Росії на територію України артисти закликають не бути байдужими до роботи журналістів, адже вони теж бережуть фронт, проте інформаційний.

До слова Підтримайте 24 канал: допоможіть нам виграти інформаційну війну

Важливо: якщо ви також бажаєте долучитись до благочинності, то переходьте за посиланням або скануйте Qr-код. Разом до перемоги!



Підтримайте 24 канал, разом – до перемоги! / Фото 24 каналу

"Океан Ельзи"

"Підтримуємо українські медіа, зокрема 24 канал, які безперервно тримають оборону на інформаційному фронті!" – каже лідер гурту Святослав Вакарчук.



"Океан Ельзи" підтримує 24 канал / Фото 24 каналу

YULIK

"У такий нелегкий час, коли в країні йде війна, нам потрібно бути максимально єдиними. Єдність проявляється у різних аспектах, зокрема у подоланні інформаційної війни. Що й роблять журналісти 24tv.ua, вони одні з перших стали на обороні інформаційного простору. За що особисто хочу подякувати. Закликаю усіх підтримати команду однодумців донатами, які 24/7 інформують населення щодо ситуації в країні! Разом – ми сильні і перемога буде обов'язково за нами! Слава Україні!" – дякуємо виконавцю YULIK.

Оля Цибульська

"Кожен з нас зараз воює на своєму фронті. Хлопці і дівчата з 24tv.ua боронять наші з тобою інформаційні кордони. Правда – також зброя. Давайте укріпляти нашу спільну броню заради перемоги. Слава Україні!" – каже українська артистка.



Оля Цибульська підтримує 24 канал / Фото 24 каналу

Олександр Божик

"Доносити достовірну інформацію – це також важливо для нашої перемоги! Давайте разом підтримаємо редакцію сайту 24 каналу. Слава Україні!" – переконаний скрипаль-віртуоз.

Наталка Карпа

"У кожного з нас своя площина оборони. Один з найнеобхідніших фронтів зараз – ресурс інформування! 24 канал міцно тримає свою інформаційну оборону. Тому давайте спільно підтримаємо журналістів, аби пришвидшити нашу перемогу", – закликає співачка.



Наталка Карпа підтримує 24 канал / Фото 24 каналу

Редакція 24 каналу дякує кожному за фінансову та інформаційну підтримку! Для нас це неймовірно важливо. Залишайтесь з нами, разом переможемо!