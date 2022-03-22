Мы давно сотрудничаем с командами украинских артистов, готовим общие проекты для наших читателей. Во время войны знаменитости призывают помочь журналистам, которые активно работают на информационном фронте.

Обратите внимание Нас поддерживает шоу-бизнес: Цыбульская, Вакарчук, Карпа призывают помочь 24 канал у

Важно: если вы также хотите присоединиться к благотворительности, переходите по ссылке или сканируйте Qr-код. Итого к победе!



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Евгений Хмара поддерживает 24 канал

"Друзья, всем привет. Я, Евгений Хмара, хочу попросить вас поддержать журналистов 24 канала, которые защищают нашу Украину на информационном фронте, подают правдивые новости. Так случилось, что вся реклама сейчас аннулирована и журналисты остались без дохода. Поэтому, пожалуйста, делайте свои благотворительные взносы. Сейчас мы все должны воевать на своих фронтах для того, чтобы Украина как можно скорее победила. Спасибо!", – призвал пианист.

Евгений Хмара поддержал журналистов 24 канала: смотрите видео онлайн