Віртуоз відправився в Йорданію з нагоди 30-річчя незалежності України. Також привіз туди прапор і зіграв національний гімн у стародавньому місті Петра – найпопулярнішій історичній пам'ятці в Йорданії.

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Євген Хмара в Йорданії

"Місто Петра червоне, як Марс. І вічне, як Всесвіт. Поки ми їхали джипами пустелею, нам задавалося, що ми першопрохідці Марсу. Щоб розгорнути прапор України над древнім чудом світу, нам довелося подолати пустелю, яка займає 90 відсотків Йорданії, а також 50-градусну спеку. Але воно того варте", – поділився піаніст.

Після завершення офіційної частини заходу Євген відправився на йорданські скелі, щоб зіграти там авторську композицію Transcendence. Але виступ ледь не скасували, бо рояль довелося везти на величезних джипах через пустелю та обриви.

Коли рояль вже був на місці, через сильний вітер він ледь не злетів з обриву. Дивом нам вдалося втримати його і все закінчилося добре,

– пригадав Хмара.

Євген Хмара в Йорданії / Фото пресслужби



Євген Хмара в Йорданії / Фото пресслужби



Євген Хмара в Йорданії / Фото пресслужби

Євген Хмара в Йорданії: дивіться відео онлайн