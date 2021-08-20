Виртуоз отправился в Иорданию по случаю 30-летия независимости Украины. Также привез туда флаг и сыграл национальный гимн в древнем городе Петра – самой популярной исторической достопримечательности в Иордании.

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Евгений Хмара в Иордании

"Город Петра красный как Марс. И вечный как Вселенная. Пока мы ехали на джипах по пустыне, нам казалось, что мы первопроходцы Марса. Чтобы развернуть флаг Украины над древним чудом света, нам пришлось преодолеть пустыню, которая занимает 90 процентов Иордании, а также 50-градусную жару. Но оно того стоит", – поделился пианист.

После завершения официальной части мероприятия Евгений отправился на иорданские скалы, чтобы сыграть там авторскую композицию Transcendence. Но выступление едва не отменили, потому что рояль пришлось везти на огромных джипах через пустыню и обрывы.

Когда рояль уже был на месте, из-за сильного ветра он едва не слетел с обрыва. Чудом нам удалось удержать его и все закончилось хорошо,

– вспомнил Хмара.



Евгений Хмара в Иордании / Фото пресс-службы



Евгений Хмара в Иордании / Фото пресс-службы



Евгений Хмара в Иордании / Фото пресс-службы

Евгений Хмара в Иордании: смотрите видео онлайн