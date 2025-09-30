Знаменитість показалась в стильному комплекті від BALYKINA. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку бренду.

До теми Українки взяли участь у показі Saint Laurent, що пройшов на Тижні моди в Парижі

29 вересня, у перший день Тижня моди у Парижі, Єва Лонгорія взяла участь у шоу від L'Oréal Paris, присвяченому жіночій єдності та свободі, яке називалося Liberty. Equality. Sisterhood. Because You're Worth It.

Для довідки! До шоу від L'Oréal Paris також долучилася українська дизайнерка Катерина Сільченко разом з іншими світовими зірками. Серед них були Кендалл Дженнер, Кара Делевінь та Філіппіна Леруа-Больє. Про це Сільченко розповіла у своєму інстаграмі.

На подіум акторка Лонгорія одягнула чорний корсет Eva у мінімалістичному стилі з чіткими геометричними лініями, який вдало підкреслює талію. Його вартість на сайті BALYKINA зараз складає 24,780 гривень. Корсет Єва Лонгорія поєднала з шовковою чорною спідницею з розрізом ззаду. Спідниця коштує 20,580 гривень.

Корсет і спідниця, які одягнула Єва Лонгорія / Скриншоти з сайту BALYKINA

Хто ще зі світових зірок одягав вбрання від українських брендів?