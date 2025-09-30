У показі взяли участь й українки. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ELLE.

Моделі презентували нову колекцію Saint Laurent перед Ейфелевою вежею. Подіум прикрасили білими гортензіями, атмосферу також створювало світло нічних ліхтарів.

Подіумом пройшлися українки Катерина Маляр і Анасофія Негруца, а також американська супермодель Белла Хадід, яка продовжує боротися з хворобою Лайма.

Для довідки! Хвороба Лайма – інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Показ Saint Laurent (Катерина Маляр і Анасофія Негруца на 2 і 3 фото):

До речі, спеціально для Vogue Катерина Маляр показала бекстейдж шоу. Дівчина розповіла, що спершу організували спеціальну репетицію, аби моделі потренувалися ходити в довгих сукнях.

Згодом Катерина пішла на макіяж, зачіску і манікюр, а далі відбувся сам показ.

Показ Saint Laurent: дивіться відео онлайн

Коротко про YSL