У показі взяли участь й українки. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ELLE.
Моделі презентували нову колекцію Saint Laurent перед Ейфелевою вежею. Подіум прикрасили білими гортензіями, атмосферу також створювало світло нічних ліхтарів.
Подіумом пройшлися українки Катерина Маляр і Анасофія Негруца, а також американська супермодель Белла Хадід, яка продовжує боротися з хворобою Лайма.
Для довідки! Хвороба Лайма – інфекційне трансмісивне захворювання. Інфекцію переносять іксодові кліщі. Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Показ Saint Laurent (Катерина Маляр і Анасофія Негруца на 2 і 3 фото):
До речі, спеціально для Vogue Катерина Маляр показала бекстейдж шоу. Дівчина розповіла, що спершу організували спеціальну репетицію, аби моделі потренувалися ходити в довгих сукнях.
Згодом Катерина пішла на макіяж, зачіску і манікюр, а далі відбувся сам показ.
Показ Saint Laurent: дивіться відео онлайн
Коротко про YSL
Засновниками дому високої моди YSL є французький модельєр Ів Сен-Лоран і його партнер П'єр Берже. Він існує з 1961 року.
З 1999 року YSL належить групі Gucci.
Креативний директор дому – Ентоні Ваккарелло (з 2016 року).
Зауважимо, що Ів Сен-Лоран помер 1 червня 2008 року (71 рік), а П'єра Берже не стало 8 вересня 2017 року (86 років).